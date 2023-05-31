https://ria.ru/20230531/putin-1875282638.html

Источник сообщил, что визит Путина в Турцию пока не готовится

Источник сообщил, что визит Путина в Турцию пока не готовится - РИА Новости, 31.05.2023

Источник сообщил, что визит Путина в Турцию пока не готовится

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в ближайшее время не готовится, телефонные переговоры возможны при необходимости, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:24

2023-05-31T12:24

2023-05-31T12:43

турция

россия

анкара (провинция)

владимир путин

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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в ближайшее время не готовится, телефонные переговоры возможны при необходимости, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.Ранее турецкие СМИ со ссылкой на слова корреспондента газеты Hürriyet Ханде Фират сообщили, что после инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана в Анкару якобы планирует приехать российский лидер."Такой визит в ближайшее время не готовится", - заявил собеседник агентства.В ответ на вопрос, планируются ли телефонные переговоры двух лидеров, источник РИА Новости отметил, что "лидеры находятся в постоянном контакте"."При необходимости телефонные переговоры могут иметь их место. О точной дате телефонных переговоров заранее не можем проинформировать", - уточнил он.Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов, церемония инаугурации турецкого лидера может состояться в пятницу-субботу.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874912963.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874735186.html

турция

россия

анкара (провинция)

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турция, россия, анкара (провинция), владимир путин