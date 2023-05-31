https://ria.ru/20230531/putin-1875282638.html
Источник сообщил, что визит Путина в Турцию пока не готовится
Источник сообщил, что визит Путина в Турцию пока не готовится - РИА Новости, 31.05.2023
Источник сообщил, что визит Путина в Турцию пока не готовится
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в ближайшее время не готовится, телефонные переговоры возможны при необходимости, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:24
2023-05-31T12:24
2023-05-31T12:43
турция
россия
анкара (провинция)
владимир путин
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в ближайшее время не готовится, телефонные переговоры возможны при необходимости, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.Ранее турецкие СМИ со ссылкой на слова корреспондента газеты Hürriyet Ханде Фират сообщили, что после инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана в Анкару якобы планирует приехать российский лидер."Такой визит в ближайшее время не готовится", - заявил собеседник агентства.В ответ на вопрос, планируются ли телефонные переговоры двух лидеров, источник РИА Новости отметил, что "лидеры находятся в постоянном контакте"."При необходимости телефонные переговоры могут иметь их место. О точной дате телефонных переговоров заранее не можем проинформировать", - уточнил он.Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов, церемония инаугурации турецкого лидера может состояться в пятницу-субботу.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874912963.html
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874735186.html
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турция, россия, анкара (провинция), владимир путин
Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин
Источник сообщил, что визит Путина в Турцию пока не готовится
Визит Путина в Турцию пока не готовится, но возможны телефонные переговоры
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в ближайшее время не готовится, телефонные переговоры возможны при необходимости, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на слова корреспондента газеты Hürriyet Ханде Фират сообщили, что после инаугурации переизбранного президента Турции Тайипа Эрдогана в Анкару
якобы планирует приехать российский лидер.
Эксперт: победа Эрдогана на выборах еще больше сблизит Россию и Турцию
"Такой визит в ближайшее время не готовится", - заявил собеседник агентства.
В ответ на вопрос, планируются ли телефонные переговоры двух лидеров, источник РИА Новости отметил, что "лидеры находятся в постоянном контакте".
"При необходимости телефонные переговоры могут иметь их место. О точной дате телефонных переговоров заранее не можем проинформировать", - уточнил он.
Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов, церемония инаугурации турецкого лидера может состояться в пятницу-субботу.
Политолог указал на интерес Эрдогана к позиции России по выборам в Турции