Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/protest-1875429728.html
Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде
Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде - РИА Новости, 31.05.2023
Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде
Агрессивность участников акций протеста у посольства РФ в Канаде возросла, Москва ставит этот вопрос перед Оттавой, но реакции нет, заявил РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T23:00
2023-05-31T23:00
в мире
канада
россия
олег степанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Агрессивность участников акций протеста у посольства РФ в Канаде возросла, Москва ставит этот вопрос перед Оттавой, но реакции нет, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Мы отмечаем возрастающую агрессивность ряда протестующих возле посольства, которые оскорбляют наших сотрудников, членов из семей, детей, когда они выезжают и въезжают в посольство, пытаются создать препятствия для движения нашего автотранспорта, что на оживлённой улице возле посольства грозит ДТП", - сказал Степанов. "Простой пример, берут флаг Украины и навешивают его на лобовое стекло автомобиля, закрывая водителю обзор, когда он выезжает на улицу интенсивного движения. Мы официально все эти проблемы перед канадской стороной ставим", - указал посол. По его словам, ответы от канадской стороны приходят редко и не те, которые бы Москву удовлетворили. Как завил посол, сотрудники посольства не наблюдают какого-либо усиления мер безопасности у дипмиссии. "Более того, те самые агрессивные протестующие пытаются вывешивать плакаты, транспаранты на то, что является нашей собственностью, на ограду посольства. По Венской конвенции о дипломатических сношениях это ответственность Канады охранять дипломатическую миссию от покушений на ее суверенитет", - заявил Степанов. "К сожалению, мы активной работы правоохранительных органов Канады пока не видим. То есть все это делается по принципу, когда уже проблема создаётся и мы вызываем патруль или наряд, только после этого с определённым зазором по времени предпринимаются какие-то меры, чтобы минимально сделать что-то соответствующее положениям конвенции, что нас разумеется не удовлетворяет", - указал посол. Как отметил Степанов, у российского посольства нет постоянной охраны ни со стороны королевской конной полиции, ни со стороны оттавской полиции. "Канадцы не хотят принимать превентивных мер по обеспечению безопасности наших загранучрежлений. Видимо это та реальность, в которой нам придётся и в будущем существовать. Поэтому мы принимаем свои внутренние меры по укреплению безопасности, поддержанию сотрудников посольства и членов их семей в соответствующем тонусе, чтобы они понимали, в какой сложной среде нам приходится работать и жить", - добавил он.
https://ria.ru/20230531/demarsh-1875428210.html
https://ria.ru/20230521/kanada-1873189755.html
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, россия, олег степанов
В мире, Канада, Россия, Олег Степанов
Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде

Посол Степанов: протестующие в Канаде оскорбляли сотрудников дипмиссии и их семьи

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Агрессивность участников акций протеста у посольства РФ в Канаде возросла, Москва ставит этот вопрос перед Оттавой, но реакции нет, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Мы отмечаем возрастающую агрессивность ряда протестующих возле посольства, которые оскорбляют наших сотрудников, членов из семей, детей, когда они выезжают и въезжают в посольство, пытаются создать препятствия для движения нашего автотранспорта, что на оживлённой улице возле посольства грозит ДТП", - сказал Степанов.
Флажок на машине посла Канады в России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Россия направила демарш Канаде с призывом осудить атаку БПЛА на Москву
Вчера, 22:43
"Простой пример, берут флаг Украины и навешивают его на лобовое стекло автомобиля, закрывая водителю обзор, когда он выезжает на улицу интенсивного движения. Мы официально все эти проблемы перед канадской стороной ставим", - указал посол.
По его словам, ответы от канадской стороны приходят редко и не те, которые бы Москву удовлетворили.
Как завил посол, сотрудники посольства не наблюдают какого-либо усиления мер безопасности у дипмиссии. "Более того, те самые агрессивные протестующие пытаются вывешивать плакаты, транспаранты на то, что является нашей собственностью, на ограду посольства. По Венской конвенции о дипломатических сношениях это ответственность Канады охранять дипломатическую миссию от покушений на ее суверенитет", - заявил Степанов.
"К сожалению, мы активной работы правоохранительных органов Канады пока не видим. То есть все это делается по принципу, когда уже проблема создаётся и мы вызываем патруль или наряд, только после этого с определённым зазором по времени предпринимаются какие-то меры, чтобы минимально сделать что-то соответствующее положениям конвенции, что нас разумеется не удовлетворяет", - указал посол.
Как отметил Степанов, у российского посольства нет постоянной охраны ни со стороны королевской конной полиции, ни со стороны оттавской полиции. "Канадцы не хотят принимать превентивных мер по обеспечению безопасности наших загранучрежлений. Видимо это та реальность, в которой нам придётся и в будущем существовать. Поэтому мы принимаем свои внутренние меры по укреплению безопасности, поддержанию сотрудников посольства и членов их семей в соответствующем тонусе, чтобы они понимали, в какой сложной среде нам приходится работать и жить", - добавил он.
Трюдо и Ким Джин Пё
"Раздвинул ноги": премьера Канады осадили из-за странного поведения
21 мая, 04:19
 
В миреКанадаРоссияОлег Степанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала