https://ria.ru/20230531/protest-1875429728.html

Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде

Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде - РИА Новости, 31.05.2023

Российский посол рассказал об акции протеста у здания дипмиссии в Канаде

Агрессивность участников акций протеста у посольства РФ в Канаде возросла, Москва ставит этот вопрос перед Оттавой, но реакции нет, заявил РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T23:00

2023-05-31T23:00

2023-05-31T23:00

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Агрессивность участников акций протеста у посольства РФ в Канаде возросла, Москва ставит этот вопрос перед Оттавой, но реакции нет, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Мы отмечаем возрастающую агрессивность ряда протестующих возле посольства, которые оскорбляют наших сотрудников, членов из семей, детей, когда они выезжают и въезжают в посольство, пытаются создать препятствия для движения нашего автотранспорта, что на оживлённой улице возле посольства грозит ДТП", - сказал Степанов. "Простой пример, берут флаг Украины и навешивают его на лобовое стекло автомобиля, закрывая водителю обзор, когда он выезжает на улицу интенсивного движения. Мы официально все эти проблемы перед канадской стороной ставим", - указал посол. По его словам, ответы от канадской стороны приходят редко и не те, которые бы Москву удовлетворили. Как завил посол, сотрудники посольства не наблюдают какого-либо усиления мер безопасности у дипмиссии. "Более того, те самые агрессивные протестующие пытаются вывешивать плакаты, транспаранты на то, что является нашей собственностью, на ограду посольства. По Венской конвенции о дипломатических сношениях это ответственность Канады охранять дипломатическую миссию от покушений на ее суверенитет", - заявил Степанов. "К сожалению, мы активной работы правоохранительных органов Канады пока не видим. То есть все это делается по принципу, когда уже проблема создаётся и мы вызываем патруль или наряд, только после этого с определённым зазором по времени предпринимаются какие-то меры, чтобы минимально сделать что-то соответствующее положениям конвенции, что нас разумеется не удовлетворяет", - указал посол. Как отметил Степанов, у российского посольства нет постоянной охраны ни со стороны королевской конной полиции, ни со стороны оттавской полиции. "Канадцы не хотят принимать превентивных мер по обеспечению безопасности наших загранучрежлений. Видимо это та реальность, в которой нам придётся и в будущем существовать. Поэтому мы принимаем свои внутренние меры по укреплению безопасности, поддержанию сотрудников посольства и членов их семей в соответствующем тонусе, чтобы они понимали, в какой сложной среде нам приходится работать и жить", - добавил он.

https://ria.ru/20230531/demarsh-1875428210.html

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в мире, канада, россия, олег степанов