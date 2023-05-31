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Источник: совет ГД включил в программу работы проект о запрете смены пола
Источник: совет ГД включил в программу работы проект о запрете смены пола - РИА Новости, 31.05.2023
Источник: совет ГД включил в программу работы проект о запрете смены пола
Совет Думы включил в программу работы палаты на июнь законопроект о запрете смены пола, комитет ГД по охране здоровья будет собирать предложения до 14 июня,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:08
2023-05-31T19:08
2023-05-31T19:08
петр толстой
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здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Совет Думы включил в программу работы палаты на июнь законопроект о запрете смены пола, комитет ГД по охране здоровья будет собирать предложения до 14 июня, сообщил журналистам источник в Госдуме. "Совет Думы принял к рассмотрению и включил в программу работы палаты на июнь законопроект о запрете смены пола... Комитет по охране здоровья, назначенный ответственным за подготовку законопроекта, будет собирать предложения и замечания до 14 июня", - сказал источник. В Госдуму во вторник был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев". Толстой добавил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. По словам парламентария, "медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично".
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петр толстой, госдума рф, россия, здоровье - общество
Петр Толстой, Госдума РФ, Россия, Здоровье - Общество
Источник: совет ГД включил в программу работы проект о запрете смены пола
Совет Госдумы включил в программу работы палаты на июнь проект о запрете смены пола