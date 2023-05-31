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Комитет ГД рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня - РИА Новости, 31.05.2023
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17:42 31.05.2023 (обновлено: 17:53 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/prizyv-1875385857.html
Комитет ГД рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня
Комитет ГД рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня - РИА Новости, 31.05.2023
Комитет ГД рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня
Комитет ГД по обороне рассмотрит законопроект о поэтапном повышении призывного возраста после региональной недели, которая пройдёт 5-11 июня, сообщил... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:42
2023-05-31T17:53
госдума рф
андрей картаполов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Комитет ГД по обороне рассмотрит законопроект о поэтапном повышении призывного возраста после региональной недели, которая пройдёт 5-11 июня, сообщил журналистам глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года."После региональной недели", — сказал Картаполов.Согласно плану работы Госдумы, региональная неделя пройдет с 5 июня по 11 июня.Картаполов ранее сообщил РИА Новости, что Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию.
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госдума рф, андрей картаполов
Госдума РФ, Андрей Картаполов
Комитет ГД рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня

Картаполов: комитет ГД рассмотрит проект о повышении призывного возраста после 11 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Комитет ГД по обороне рассмотрит законопроект о поэтапном повышении призывного возраста после региональной недели, которая пройдёт 5-11 июня, сообщил журналистам глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года.
"После региональной недели", — сказал Картаполов.
Согласно плану работы Госдумы, региональная неделя пройдет с 5 июня по 11 июня.
Картаполов ранее сообщил РИА Новости, что Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию.
Заявление Минобороны РФ о ходе призывной кампании - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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