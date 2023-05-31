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Правительство поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста
Правительство поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста - РИА Новости, 31.05.2023
Правительство поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста
Правительство России поддержало законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, сам отзыв комитет еще не получил, сообщил журналистам глава комитета ГД... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:41
2023-05-31T14:41
2023-05-31T14:51
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, сам отзыв комитет еще не получил, сообщил журналистам глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года."Мы знаем, что правительство поддержало, получим когда его (отзыв - ред.), тогда, конечно, будем его (проект - ред.) продвигать", - сказал он.Картаполов ранее сообщил РИА Новости, что Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию.
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андрей картаполов, госдума рф
Андрей Картаполов, Госдума РФ
Правительство поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста
Картаполов: правительство поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о поэтапном повышении призывного возраста, сам отзыв комитет еще не получил, сообщил журналистам глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года.
"Мы знаем, что правительство поддержало, получим когда его (отзыв - ред.), тогда, конечно, будем его (проект - ред.) продвигать", - сказал он.
Картаполов ранее сообщил РИА Новости, что Госдума
может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию.
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