https://ria.ru/20230531/prigozhin-1875368429.html

Иосиф Пригожин высказался против ненормативной лексики в песнях

Иосиф Пригожин высказался против ненормативной лексики в песнях - РИА Новости, 31.05.2023

Иосиф Пригожин высказался против ненормативной лексики в песнях

Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "360" высказался против ненормативной лексики в песнях. Он призвал артистов к уважению окружающих людей. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:07

2023-05-31T17:07

2023-05-31T17:07

шоубиз

иосиф пригожин

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МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин в интервью "360" высказался против ненормативной лексики в песнях. Он призвал артистов к уважению окружающих людей. "Мы должны понимать, что у каждого обстоятельства есть место. Надо уметь шутить к месту, сопереживать, радоваться. И надо понимать, где можно что-то делать, а где – нет. Настоящая толерантность это когда ты уважаешь тех, кто тебя окружает", – поделился Пригожин.Он также отметил, что артисты должны уважать страну, в которой живут. По его словам, искусства вне политики не бывает. "Если вы меня спросите, насколько интегрирована индустрия развлечений в крупную политику в мире, то я вам скажу: да, она интегрирована и всегда была. И когда говорят, что бизнес независим от власти в США, это абсолютная неправда. Потому что если звезда зажигается, значит это кому-то нужно", – подчеркнул продюсер.В июле 2014 года вступили в силу поправки к Федеральному закону "О государственном языке". Нововведения призваны ограничить использование мата в искусстве. Согласно распоряжению аудиовизуальная продукция и фонограммы на любых видах носителей c ненормативной лексикой должны быть снабжены специальной упаковкой с текстом "содержит нецензурную брань".

https://ria.ru/20230530/mvd-1875137391.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин