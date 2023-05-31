https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 31.05.2023

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбатальона "Азов"*, который расстрелял автобус у "Азовстали" и убил четырех мирных жителей,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:45

2023-05-31T13:45

2023-05-31T15:23

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

главная военная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбатальона "Азов"*, который расстрелял автобус у "Азовстали" и убил четырех мирных жителей, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП) и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира отделения зенитно-ракетного дивизиона войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины старшего сержанта Максима Кондрашева", - говорится в релизе ГВП.В СК РФ пояснили, что 2 марта прошлого года Кондрашев с сослуживцами заступил на охрану территории, прилегающей к заводу "Азовсталь" в Мариуполе, который на тот момент удерживался вооруженными формированиями Украины. В один из дней он заметил ехавший в его направлении автобус с находившимися в нем мирными жителями и открыл по нему огонь. Четыре человека погибли. В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие Кондрашева, пояснили в СК."Суд приговорил Кондрашева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Кондрашев был признан виновным в убийстве двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875259819.html

https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, донецкая народная республика, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия