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Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 31.05.2023 (обновлено: 15:23 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 31.05.2023
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбатальона "Азов"*, который расстрелял автобус у "Азовстали" и убил четырех мирных жителей,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:45
2023-05-31T15:23
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
главная военная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбатальона "Азов"*, который расстрелял автобус у "Азовстали" и убил четырех мирных жителей, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП) и Следственного комитета РФ. &quot;Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира отделения зенитно-ракетного дивизиона войсковой части 3057 военизированного националистического объединения &quot;Азов&quot;* Национальной гвардии Украины старшего сержанта Максима Кондрашева&quot;, - говорится в релизе ГВП.В СК РФ пояснили, что 2 марта прошлого года Кондрашев с сослуживцами заступил на охрану территории, прилегающей к заводу "Азовсталь" в Мариуполе, который на тот момент удерживался вооруженными формированиями Украины. В один из дней он заметил ехавший в его направлении автобус с находившимися в нем мирными жителями и открыл по нему огонь. Четыре человека погибли. В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие Кондрашева, пояснили в СК."Суд приговорил Кондрашева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Кондрашев был признан виновным в убийстве двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875259819.html
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мариуполь, донецкая народная республика, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Главная военная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя

Расстрелявший автобус с четырьмя мирными жителями боевик "Азова" получил пожизненный срок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбатальона "Азов"*, который расстрелял автобус у "Азовстали" и убил четырех мирных жителей, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП) и Следственного комитета РФ.
«

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира отделения зенитно-ракетного дивизиона войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины старшего сержанта Максима Кондрашева", - говорится в релизе ГВП.

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Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя
Вчера, 10:58
В СК РФ пояснили, что 2 марта прошлого года Кондрашев с сослуживцами заступил на охрану территории, прилегающей к заводу "Азовсталь" в Мариуполе, который на тот момент удерживался вооруженными формированиями Украины.
В один из дней он заметил ехавший в его направлении автобус с находившимися в нем мирными жителями и открыл по нему огонь. Четыре человека погибли.
В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие Кондрашева, пояснили в СК.
«
"Суд приговорил Кондрашева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Кондрашев был признан виновным в убийстве двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе
25 мая, 03:06
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаГлавная военная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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