https://ria.ru/20230531/prigovor-1875259819.html
Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя
Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 31.05.2023
Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР признал двух военнослужащих украинского нацбатальона "Азов"* виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя и приговорил их к 25 годам... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:58
2023-05-31T10:58
2023-05-31T11:33
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Верховный суд ДНР признал двух военнослужащих украинского нацбатальона "Азов"* виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя и приговорил их к 25 годам заключения, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета в Telegram-канале. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины старшего солдата Александра Педака и младшего сержанта Евгения Высоцкого", — говорится в релизе.Подсудимых обвиняли в убийстве двух лиц, совершенном группой, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. По информации следствия, в середине марта 2022 года Высоцкий и Педак вместе с сослуживцами заступили на охрану периметра вокруг завода "Азовсталь", который тогда удерживали украинские войска. Они заметили двух мужчин в гражданской одежде, которые направлялись к посту, и открыли по ним прицельный огонь. Оба получили тяжелые ранения и умерли на месте.Восемнадцатого мая 2022 года Высоцкий и Педак попали в плен. На допросах они признались, что совершили преступление, чтобы запугать местное население. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230523/azov-1873551818.html
https://ria.ru/20230328/prigovor-1861275706.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя
Два боевика "Азова" получили по 25 лет колонии за убийство двух мирных жителей в Мариуполе