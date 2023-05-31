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Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 31.05.2023 (обновлено: 11:33 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875259819.html
Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя
Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 31.05.2023
Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР признал двух военнослужащих украинского нацбатальона "Азов"* виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя и приговорил их к 25 годам... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:58
2023-05-31T11:33
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Верховный суд ДНР признал двух военнослужащих украинского нацбатальона "Азов"* виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя и приговорил их к 25 годам заключения, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета в Telegram-канале. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины старшего солдата Александра Педака и младшего сержанта Евгения Высоцкого", — говорится в релизе.Подсудимых обвиняли в убийстве двух лиц, совершенном группой, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. По информации следствия, в середине марта 2022 года Высоцкий и Педак вместе с сослуживцами заступили на охрану периметра вокруг завода "Азовсталь", который тогда удерживали украинские войска. Они заметили двух мужчин в гражданской одежде, которые направлялись к посту, и открыли по ним прицельный огонь. Оба получили тяжелые ранения и умерли на месте.Восемнадцатого мая 2022 года Высоцкий и Педак попали в плен. На допросах они признались, что совершили преступление, чтобы запугать местное население. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230523/azov-1873551818.html
https://ria.ru/20230328/prigovor-1861275706.html
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происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя

Два боевика "Азова" получили по 25 лет колонии за убийство двух мирных жителей в Мариуполе

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя
Вид на разрушенный завод Азовсталь из морского порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости /
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Вид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Верховный суд ДНР признал двух военнослужащих украинского нацбатальона "Азов"* виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя и приговорил их к 25 годам заключения, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета в Telegram-канале.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины старшего солдата Александра Педака и младшего сержанта Евгения Высоцкого", — говорится в релизе.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство пленного в Мариуполе
23 мая, 10:28
Подсудимых обвиняли в убийстве двух лиц, совершенном группой, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. По информации следствия, в середине марта 2022 года Высоцкий и Педак вместе с сослуживцами заступили на охрану периметра вокруг завода "Азовсталь", который тогда удерживали украинские войска. Они заметили двух мужчин в гражданской одежде, которые направлялись к посту, и открыли по ним прицельный огонь. Оба получили тяжелые ранения и умерли на месте.
Восемнадцатого мая 2022 года Высоцкий и Педак попали в плен. На допросах они признались, что совершили преступление, чтобы запугать местное население.
Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за убийство жительницы Мариуполя
28 марта, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМариупольДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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