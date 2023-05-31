https://ria.ru/20230531/prigovor-1875259819.html

Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя

Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 31.05.2023

Суд вынес боевикам "Азова"* приговор за убийство мирных жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР признал двух военнослужащих украинского нацбатальона "Азов"* виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя и приговорил их к 25 годам... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:58

2023-05-31T10:58

2023-05-31T11:33

специальная военная операция на украине

происшествия

мариуполь

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Верховный суд ДНР признал двух военнослужащих украинского нацбатальона "Азов"* виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя и приговорил их к 25 годам заключения, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета в Telegram-канале. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины старшего солдата Александра Педака и младшего сержанта Евгения Высоцкого", — говорится в релизе.Подсудимых обвиняли в убийстве двух лиц, совершенном группой, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. По информации следствия, в середине марта 2022 года Высоцкий и Педак вместе с сослуживцами заступили на охрану периметра вокруг завода "Азовсталь", который тогда удерживали украинские войска. Они заметили двух мужчин в гражданской одежде, которые направлялись к посту, и открыли по ним прицельный огонь. Оба получили тяжелые ранения и умерли на месте.Восемнадцатого мая 2022 года Высоцкий и Педак попали в плен. На допросах они признались, что совершили преступление, чтобы запугать местное население. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230523/azov-1873551818.html

https://ria.ru/20230328/prigovor-1861275706.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)