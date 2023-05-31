https://ria.ru/20230531/praymeriz-1875394785.html

Медведев рассказал о кибератаках на систему ЕР во время праймериз

Медведев рассказал о кибератаках на систему ЕР во время праймериз - РИА Новости, 31.05.2023

Медведев рассказал о кибератаках на систему ЕР во время праймериз

Серьезных нарушений в ходе праймериз "Единой России" не зафиксировано, система успешно выдержала большое количество кибератак из-за рубежа, сообщил председатель РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:16

2023-05-31T18:16

2023-05-31T18:17

политика

дмитрий медведев

единая россия

россия

кибератаки

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Серьезных нарушений в ходе праймериз "Единой России" не зафиксировано, система успешно выдержала большое количество кибератак из-за рубежа, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Праймериз ЕР завершились 28 мая. "Серьезные нарушения зафиксированы не были. Система успешно выдержала большое количество кибератак. А их, естественно, было много, и все, понятно, из-за рубежа. Это наши друзья старались нам сорвать эти процедуры. Но у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся", - сказал Медведев на заседании Генсовета ЕР. В этом году голосование во всех регионах, где в сентябре состоятся выборы, было электронным, за исключением новых субъектов - там использовалась смешанная форма, напомнил он.

https://ria.ru/20230527/dos-ataka-1874583268.html

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политика, дмитрий медведев, единая россия, россия, кибератаки