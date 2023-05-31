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Медведев рассказал о кибератаках на систему ЕР во время праймериз - РИА Новости, 31.05.2023
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18:16 31.05.2023 (обновлено: 18:17 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/praymeriz-1875394785.html
Медведев рассказал о кибератаках на систему ЕР во время праймериз
Медведев рассказал о кибератаках на систему ЕР во время праймериз - РИА Новости, 31.05.2023
Медведев рассказал о кибератаках на систему ЕР во время праймериз
Серьезных нарушений в ходе праймериз "Единой России" не зафиксировано, система успешно выдержала большое количество кибератак из-за рубежа, сообщил председатель РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:16
2023-05-31T18:17
политика
дмитрий медведев
единая россия
россия
кибератаки
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Серьезных нарушений в ходе праймериз "Единой России" не зафиксировано, система успешно выдержала большое количество кибератак из-за рубежа, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Праймериз ЕР завершились 28 мая. "Серьезные нарушения зафиксированы не были. Система успешно выдержала большое количество кибератак. А их, естественно, было много, и все, понятно, из-за рубежа. Это наши друзья старались нам сорвать эти процедуры. Но у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся", - сказал Медведев на заседании Генсовета ЕР. В этом году голосование во всех регионах, где в сентябре состоятся выборы, было электронным, за исключением новых субъектов - там использовалась смешанная форма, напомнил он.
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политика, дмитрий медведев, единая россия, россия, кибератаки
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Кибератаки
Медведев рассказал о кибератаках на систему ЕР во время праймериз

Медведев: серьезных нарушений в ходе праймериз ЕР нет, система выдержала кибератаки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Серьезных нарушений в ходе праймериз "Единой России" не зафиксировано, система успешно выдержала большое количество кибератак из-за рубежа, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
Праймериз ЕР завершились 28 мая.
"Серьезные нарушения зафиксированы не были. Система успешно выдержала большое количество кибератак. А их, естественно, было много, и все, понятно, из-за рубежа. Это наши друзья старались нам сорвать эти процедуры. Но у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся", - сказал Медведев на заседании Генсовета ЕР.
В этом году голосование во всех регионах, где в сентябре состоятся выборы, было электронным, за исключением новых субъектов - там использовалась смешанная форма, напомнил он.
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ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияКибератаки
 
 
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