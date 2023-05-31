https://ria.ru/20230531/postradavshie-1875393246.html

В Ростове-на-Дону рассказали о состоянии пострадавших при обрушении трибуны

В Ростове-на-Дону рассказали о состоянии пострадавших при обрушении трибуны - РИА Новости, 31.05.2023

В Ростове-на-Дону рассказали о состоянии пострадавших при обрушении трибуны

Двадцать шесть человек остаются в больницах после обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:10

2023-05-31T18:10

2023-05-31T18:12

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Двадцать шесть человек остаются в больницах после обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время соревнования школьников по футболу. Одна женщина погибла. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра.По информации Тюрина, после происшествия за медицинской помощью обратилось 36 человек, из них – 24 ребенка. "В настоящее время в лечебные учреждения региона госпитализированы 19 детей и семь взрослых", - сказал он.Во вторник трое детей и четверо взрослых получили необходимую помощь и находятся на амбулаторном наблюдении. В среду в течение дня связи с улучшением состояния на амбулаторное лечение переведены двое детей и один взрослый."Состояние шести взрослых пострадавших оценивается как средней степени тяжести, один человек после перенесенной операции находится в отделении анестезиологии и реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Трое детей находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое, но наблюдается положительная динамика", - рассказал Тюрин.Состояние 15 детей оценивается как средней степени тяжести. Один ребенок уже в удовлетворительном состоянии. Состояние всех тяжелых пациентов стабилизировано. По тяжелым пациентам проведены консультации со специалистами федеральных центров.

https://ria.ru/20230522/orenburg-1873452830.html

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ростов-на-дону, происшествия