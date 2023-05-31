https://ria.ru/20230531/postavki-1875416135.html
США предоставят Украине новый пакет военной помощи
США предоставят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 31.05.2023
США предоставят Украине новый пакет военной помощи
США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:50
2023-05-31T20:50
2023-05-31T23:37
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы используем пакет, о котором объявляем сегодня, для того, чтобы предоставить Украине дополнительные боеприпасы", - сказал он на брифинге Белого дома.Кирби добавил, что помощь, которая выделяется из наличия Пентагона, также включает дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.В американском оборонном ведомстве также сообщили, что последний пакет военной помощи Украине составит 300 миллионов долларов.
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в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, джон кирби, пентагон
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США предоставят Украине новый пакет военной помощи
США предоставят Киеву пакет помощи на $300 млн с ПВО Stringer и снарядами для ЗРК Patriot