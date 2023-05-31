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США предоставят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 31.05.2023 (обновлено: 23:37 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/postavki-1875416135.html
США предоставят Украине новый пакет военной помощи
США предоставят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 31.05.2023
США предоставят Украине новый пакет военной помощи
США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:50
2023-05-31T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
ситуация в днр и лнр
джон кирби
пентагон
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы используем пакет, о котором объявляем сегодня, для того, чтобы предоставить Украине дополнительные боеприпасы", - сказал он на брифинге Белого дома.Кирби добавил, что помощь, которая выделяется из наличия Пентагона, также включает дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.В американском оборонном ведомстве также сообщили, что последний пакет военной помощи Украине составит 300 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, джон кирби, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Джон Кирби, Пентагон
США предоставят Украине новый пакет военной помощи

США предоставят Киеву пакет помощи на $300 млн с ПВО Stringer и снарядами для ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkАмериканский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы используем пакет, о котором объявляем сегодня, для того, чтобы предоставить Украине дополнительные боеприпасы", - сказал он на брифинге Белого дома.
Кирби добавил, что помощь, которая выделяется из наличия Пентагона, также включает дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.
В американском оборонном ведомстве также сообщили, что последний пакет военной помощи Украине составит 300 миллионов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДжон КирбиПентагон
 
 
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