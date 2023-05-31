https://ria.ru/20230531/postavki-1875274462.html

Мантуров прокомментировал включение J&J в список параллельного импорта

Мантуров прокомментировал включение J&J в список параллельного импорта - РИА Новости, 31.05.2023

Мантуров прокомментировал включение J&J в список параллельного импорта

Решение по включению Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта принято и не будет меняться, пока компания не докажет свое присутствие и сохранение... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:46

2023-05-31T11:46

2023-05-31T12:51

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

johnson & johnson

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Решение по включению Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта принято и не будет меняться, пока компания не докажет свое присутствие и сохранение прямых поставок линз Acuvue, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы это увидим на практике. Мы не можем каждую неделю менять свои позиции, все-таки нужно быть последовательными. Поэтому параллельный импорт здесь будет функционировать. Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги производители Johnson & Johnson сохраняют своё присутствие и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данной продукции бренд компании Johnson & Johnson", - сказал Мантуров, выступая на итоговой коллегии министерства за 2022 год.

https://ria.ru/20230524/linzy-1873964337.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), johnson & johnson, россия