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Мантуров прокомментировал включение J&J в список параллельного импорта
Мантуров прокомментировал включение J&J в список параллельного импорта - РИА Новости, 31.05.2023
Мантуров прокомментировал включение J&J в список параллельного импорта
Решение по включению Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта принято и не будет меняться, пока компания не докажет свое присутствие и сохранение... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:46
2023-05-31T11:46
2023-05-31T12:51
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
johnson & johnson
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Решение по включению Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта принято и не будет меняться, пока компания не докажет свое присутствие и сохранение прямых поставок линз Acuvue, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы это увидим на практике. Мы не можем каждую неделю менять свои позиции, все-таки нужно быть последовательными. Поэтому параллельный импорт здесь будет функционировать. Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги производители Johnson & Johnson сохраняют своё присутствие и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данной продукции бренд компании Johnson & Johnson", - сказал Мантуров, выступая на итоговой коллегии министерства за 2022 год.
https://ria.ru/20230524/linzy-1873964337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), johnson & johnson, россия
Экономика, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Johnson & Johnson, Россия
Мантуров прокомментировал включение J&J в список параллельного импорта
Мантуров заявил, что компания J&J должна доказать сохранение прямых поставок линз
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Решение по включению Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта принято и не будет меняться, пока компания не докажет свое присутствие и сохранение прямых поставок линз Acuvue, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы это увидим на практике. Мы не можем каждую неделю менять свои позиции, все-таки нужно быть последовательными. Поэтому параллельный импорт здесь будет функционировать. Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги производители Johnson & Johnson сохраняют своё присутствие и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данной продукции бренд компании Johnson & Johnson", - сказал Мантуров, выступая на итоговой коллегии министерства за 2022 год.
Минпромторг может включить линзы в параллельный импорт, если понадобится