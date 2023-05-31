https://ria.ru/20230531/portal-1875430145.html
В Нижегородской области презентовали туристический портал
В Нижегородской области презентовали туристический портал - РИА Новости, 31.05.2023
В Нижегородской области презентовали туристический портал
Новый туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" презентовали на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) на стенде Нижегородской области,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T23:07
2023-05-31T23:07
2023-05-31T23:07
нижегородская область
технологии
нижегородская область
россия
глеб никитин
сергей яковлев
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Новый туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" презентовали на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) на стенде Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости. Посетителям стенда продемонстрировали, как с помощью различных разделов портала можно в режиме онлайн забронировать себе туры и экскурсии, а "Конструктор маршрутов" помог гостям сориентироваться в большом количестве достопримечательностей и составить оптимальный план перемещений по Нижнему Новгороду. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что цифровые продукты пользуются большой популярностью у туристов. "Для многих важно максимально эффективно спланировать свой отдых, выбрать наиболее выгодные предложения. Нижний Новгород постоянно преображается, появляются дополнительные туристические маршруты, новые возможности для прогулок. Портал поможет сделать отдых интересным и полезным, а также будет способствовать росту турпотока", - отметил глава региона. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, портал призван стать ключевым онлайн-ресурсом для планирования путешествий по региону – как для туристов, так и для самих нижегородцев, интересующихся историей и культурой родного края. "Название портала выбрано неслучайно. В 70-80-е годы прошлого века был достаточно популярен путеводитель "Знакомьтесь, город Горький". В нем были собраны все самые нужные и полезные сведения для туристов, которые приезжали в столицу Приволжья. Наш туристический портал продолжает эту традицию. Он будет постепенно дорабатываться и наполняться актуальной информацией о самых разных уголках нижегородской земли", – рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев. На портале "Знакомьтесь, Нижний" также можно найти полезные статьи, аудиогиды для детских экскурсий, тематические подборки мест и многое другое. Для удобства путешественников в работу портала интегрирован российский сервис бронирования средств размещения "Островок". Кроме того, на стенде Нижегородской области презентовали онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов, разработанный специально для участников цифровой конференции. Здесь представлены изделия хохломской и городецкой росписи, казаковской филиграни, фабрики елочных игрушек "Ариель", чкаловского гипюра, а также продукция производителей городецких пряников. Выбор и оплата товаров осуществляется онлайн, получить заказ можно на стойке регистрации конференции в любое удобное для гостей время. Восьмая ежегодная конференция ЦИПР проходит на Нижегородской ярмарке в течение трех дней - с 31 мая по 2 июня. Это одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20230531/elektrotransport-1875427087.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, нижегородская область, россия, глеб никитин, сергей яковлев, нижний новгород
Нижегородская область, Технологии, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Сергей Яковлев, Нижний Новгород
В Нижегородской области презентовали туристический портал
Туристический портал Нижегородской области презентовали на цифровой конференции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Новый туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" презентовали на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) на стенде Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости.
Посетителям стенда продемонстрировали, как с помощью различных разделов портала можно в режиме онлайн забронировать себе туры и экскурсии, а "Конструктор маршрутов" помог гостям сориентироваться в большом количестве достопримечательностей и составить оптимальный план перемещений по Нижнему Новгороду
.
Нижегородская область будет развивать инфраструктуру для электротранспорта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
отметил, что цифровые продукты пользуются большой популярностью у туристов. "Для многих важно максимально эффективно спланировать свой отдых, выбрать наиболее выгодные предложения. Нижний Новгород постоянно преображается, появляются дополнительные туристические маршруты, новые возможности для прогулок. Портал поможет сделать отдых интересным и полезным, а также будет способствовать росту турпотока", - отметил глава региона.
Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, портал призван стать ключевым онлайн-ресурсом для планирования путешествий по региону – как для туристов, так и для самих нижегородцев, интересующихся историей и культурой родного края.
"Название портала выбрано неслучайно. В 70-80-е годы прошлого века был достаточно популярен путеводитель "Знакомьтесь, город Горький". В нем были собраны все самые нужные и полезные сведения для туристов, которые приезжали в столицу Приволжья. Наш туристический портал продолжает эту традицию. Он будет постепенно дорабатываться и наполняться актуальной информацией о самых разных уголках нижегородской земли", – рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев
.
На портале "Знакомьтесь, Нижний" также можно найти полезные статьи, аудиогиды для детских экскурсий, тематические подборки мест и многое другое. Для удобства путешественников в работу портала интегрирован российский сервис бронирования средств размещения "Островок".
Кроме того, на стенде Нижегородской области презентовали онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов, разработанный специально для участников цифровой конференции. Здесь представлены изделия хохломской и городецкой росписи, казаковской филиграни, фабрики елочных игрушек "Ариель", чкаловского гипюра, а также продукция производителей городецких пряников. Выбор и оплата товаров осуществляется онлайн, получить заказ можно на стойке регистрации конференции в любое удобное для гостей время.
Восьмая ежегодная конференция ЦИПР проходит на Нижегородской ярмарке в течение трех дней - с 31 мая по 2 июня. Это одна из крупнейших в России
конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".
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