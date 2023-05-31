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Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации - РИА Новости, 31.05.2023
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21:02 31.05.2023 (обновлено: 23:36 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/pomosch-1875417660.html
Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации
Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации - РИА Новости, 31.05.2023
Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации
Совокупный объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T21:02
2023-05-31T23:36
в мире
сша
украина
пентагон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Совокупный объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 37,6 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Совокупно Соединенные Штаты взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с… 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.В американском оборонном ведомстве также сообщили, что последний пакет военной помощи Украине составит 300 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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в мире, сша, украина, пентагон, джо байден
В мире, США, Украина, Пентагон, Джо Байден
Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации

США выделили Украине пакет помощи на 300 миллионов долларов с ПЗРК Stinger и припасами

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Совокупный объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 37,6 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Совокупно Соединенные Штаты взяли обязательства помощи в безопасности для Украины на сумму более чем 38,3 миллиарда долларов с начала администрации Байдена, включая свыше 37,6 миллиарда долларов, начиная с… 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
В американском оборонном ведомстве также сообщили, что последний пакет военной помощи Украине составит 300 миллионов долларов.
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