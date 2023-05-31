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Волгоградская область отправила экипировку и генераторы для бойцов СВО - РИА Новости, 31.05.2023
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13:22 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/pomosch-1875301971.html
Волгоградская область отправила экипировку и генераторы для бойцов СВО
Волгоградская область отправила экипировку и генераторы для бойцов СВО - РИА Новости, 31.05.2023
Волгоградская область отправила экипировку и генераторы для бойцов СВО
Специализированную экипировку и дизельные генераторы отправили из Волгоградской области бойцам в зону спецоперации, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:22
2023-05-31T13:22
надежные люди
волгоградская область
вооруженные силы рф
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ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Специализированную экипировку и дизельные генераторы отправили из Волгоградской области бойцам в зону спецоперации, сообщила пресс-служба администрации региона. "Дизельгенераторы, дополнительную специализированную экипировку, вкусные наборы отправила сегодня в зону проведения специальной военной операции Волгоградская область", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимые бойцам вещи были приобретены жителями региона и при поддержке регионального фонда "За Победу".
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волгоградская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Волгоградская область, Вооруженные силы РФ
Волгоградская область отправила экипировку и генераторы для бойцов СВО

Жители Волгоградской области отправили экипировку и генераторы для участников спецоперации

© Фото администрации Волгоградской областиЭкипировку и генераторы отправили из Волгоградской области в зону спецоперации
Экипировку и генераторы отправили из Волгоградской области в зону спецоперации
© Фото администрации Волгоградской области
Экипировку и генераторы отправили из Волгоградской области в зону спецоперации
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 31 мая – РИА Новости. Специализированную экипировку и дизельные генераторы отправили из Волгоградской области бойцам в зону спецоперации, сообщила пресс-служба администрации региона.
«
"Дизельгенераторы, дополнительную специализированную экипировку, вкусные наборы отправила сегодня в зону проведения специальной военной операции Волгоградская область", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимые бойцам вещи были приобретены жителями региона и при поддержке регионального фонда "За Победу".
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону спецоперации из Волгограда - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Генераторы и спальные мешки отправили бойцам в зону СВО из Волгограда
11 мая, 17:50
 
Надежные людиВолгоградская областьВооруженные силы РФ
 
 
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