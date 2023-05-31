https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html

В Польше заговорили о риске гражданской войны из-за "российского влияния"

В Польше заговорили о риске гражданской войны из-за "российского влияния" - РИА Новости, 31.05.2023

В Польше заговорили о риске гражданской войны из-за "российского влияния"

В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по изучению "влияния России", написал обозреватель Politico Войцех Кось. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T01:15

2023-05-31T01:15

2023-05-31T01:15

в мире

польша

анджей дуда

дональд туск

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по изучению "влияния России", написал обозреватель Politico Войцех Кось.По его мнению, президент Польши Анджей Дуда под видом "искоренения агентов Кремля" может использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов, в частности против бывшего премьер-министра страны, экс-главы Евосовета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. Журналист отметил, что это вызывает особые вопросы в контексте "решающих парламентских выборов этой осенью". В статье говорится, что подобные действия могут спровоцировать в Польше гражданскую войну.“Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше”, — привело издание слова Шимона Головни, главы партии "Польша 2050".Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами.Против закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230530/polsha-1875043965.html

https://ria.ru/20230530/zakon-1874953224.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, анджей дуда, дональд туск