Рейтинг@Mail.ru
В Польше заговорили о риске гражданской войны из-за "российского влияния" - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html
В Польше заговорили о риске гражданской войны из-за "российского влияния"
В Польше заговорили о риске гражданской войны из-за "российского влияния" - РИА Новости, 31.05.2023
В Польше заговорили о риске гражданской войны из-за "российского влияния"
В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по изучению "влияния России", написал обозреватель Politico Войцех Кось. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:15
2023-05-31T01:15
в мире
польша
анджей дуда
дональд туск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по изучению "влияния России", написал обозреватель Politico Войцех Кось.По его мнению, президент Польши Анджей Дуда под видом "искоренения агентов Кремля" может использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов, в частности против бывшего премьер-министра страны, экс-главы Евосовета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. Журналист отметил, что это вызывает особые вопросы в контексте "решающих парламентских выборов этой осенью". В статье говорится, что подобные действия могут спровоцировать в Польше гражданскую войну.“Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше”, — привело издание слова Шимона Головни, главы партии "Польша 2050".Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами.Против закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230530/polsha-1875043965.html
https://ria.ru/20230530/zakon-1874953224.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, анджей дуда, дональд туск
В мире, Польша, Анджей Дуда, Дональд Туск
В Польше заговорили о риске гражданской войны из-за "российского влияния"

Politico: в Польше может вспыхнуть гражданская война из-за закона о "влиянии России"

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по изучению "влияния России", написал обозреватель Politico Войцех Кось.
По его мнению, президент Польши Анджей Дуда под видом "искоренения агентов Кремля" может использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов, в частности против бывшего премьер-министра страны, экс-главы Евосовета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. Журналист отметил, что это вызывает особые вопросы в контексте "решающих парламентских выборов этой осенью". В статье говорится, что подобные действия могут спровоцировать в Польше гражданскую войну.
«
“Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше”, — привело издание слова Шимона Головни, главы партии "Польша 2050".
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России"
Вчера, 13:01
Против закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
США обеспокоены польским законом о комиссии по изучению влияния России
Вчера, 03:18
 
В миреПольшаАнджей ДудаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала