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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.05.2023
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18:46 31.05.2023 (обновлено: 18:48 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/pogoda-1875401149.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.05.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге на четверг из-за ожидаемого сильного ветра,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:46
2023-05-31T18:48
санкт-петербург
погода
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге на четверг из-за ожидаемого сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Pосгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 1 июня на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
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санкт-петербург, погода, россия, общество
Санкт-Петербург, Погода, Россия, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 1 июня из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге на четверг из-за ожидаемого сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Pосгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 1 июня на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
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