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Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка
Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 31.05.2023
Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка
Президент России Владимир Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях форума "Россия-Африка", заявил в среду министр иностранных дел России... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:36
2023-05-31T13:36
2023-05-31T13:53
петербургский международный экономический форум (фонд)
мозамбик
россия
сергей лавров
владимир путин
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях форума "Россия-Африка", заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ждем представительную делегацию Мозамбика во главе с президентом Филипе Ньюси. Непосредственно, на мероприятии форума состоится отдельная двусторонняя встреча между лидерами России и Мозамбика", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.
https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875162390.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), мозамбик, россия, сергей лавров, владимир путин
Петербургский международный экономический форум (фонд), Мозамбик, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка
Лавров: Путин встретится с президентом Мозамбика Филипе Ньюси на саммите Россия — Африка