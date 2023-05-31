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Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 31.05.2023
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13:36 31.05.2023 (обновлено: 13:53 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/pmef-1875309004.html
Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка
Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 31.05.2023
Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка
Президент России Владимир Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях форума "Россия-Африка", заявил в среду министр иностранных дел России... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:36
2023-05-31T13:53
петербургский международный экономический форум (фонд)
мозамбик
россия
сергей лавров
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях форума "Россия-Африка", заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ждем представительную делегацию Мозамбика во главе с президентом Филипе Ньюси. Непосредственно, на мероприятии форума состоится отдельная двусторонняя встреча между лидерами России и Мозамбика", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.
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петербургский международный экономический форум (фонд), мозамбик, россия, сергей лавров, владимир путин
Петербургский международный экономический форум (фонд), Мозамбик, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин встретится с президентом Мозамбика на саммите Россия — Африка

Лавров: Путин встретится с президентом Мозамбика Филипе Ньюси на саммите Россия — Африка

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях форума "Россия-Африка", заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ждем представительную делегацию Мозамбика во главе с президентом Филипе Ньюси. Непосредственно, на мероприятии форума состоится отдельная двусторонняя встреча между лидерами России и Мозамбика", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Путин и президент Бурунди проведут встречу на полях саммита Россия — Африка
30 мая, 18:36
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)МозамбикРоссияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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