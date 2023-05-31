https://ria.ru/20230531/peskov-1875288295.html

Контактов Путина и Вучича пока не планируется, заявил Песков

Контактов Путина и Вучича пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2023

Контактов Путина и Вучича пока не планируется, заявил Песков

Контактов президента России Владимира Путина и главы Сербии Александра Вучича пока не планируется, но по дипломатическим каналам идет постоянный диалог, заявил... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:48

2023-05-31T12:48

2023-05-31T13:05

дмитрий песков

россия

сербия

владимир путин

александр вучич

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Контактов президента России Владимира Путина и главы Сербии Александра Вучича пока не планируется, но по дипломатическим каналам идет постоянный диалог, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."На высшем уровне нет, но по дипломатическим каналам у нас и так идёт постоянное общение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Вучичем на фоне обострения ситуации в Сербии и не запрашивал ли Белград такой разговор.Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам Вучича, пострадали 52 серба. По данным сербских властей, также пострадал 41 боец KFOR, большинство из них - это венгры и итальянцы.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875251632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, сербия, владимир путин, александр вучич, в мире