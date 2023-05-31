https://ria.ru/20230531/perm-1875431353.html
СК проверит ситуацию с подростком из Перми, которого опека не отдает матери
СК проверит ситуацию с подростком из Перми, которого опека не отдает матери - РИА Новости, 31.05.2023
СК проверит ситуацию с подростком из Перми, которого опека не отдает матери
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с подростком из Перми, которого опека не отдает матери, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T23:30
2023-05-31T23:30
2023-05-31T23:30
пермь
россия
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с подростком из Перми, которого опека не отдает матери, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. По данным ведомства, в новостной программе 31 мая вышел сюжет, в котором сообщалось, что органы опеки отказываются возвращать пермячке несовершеннолетнего сына, угрожая лишением родительских прав. Женщина не видела своего ребенка около полугода и переживает за его физическое и психическое состояние. При этом ранее на одном из телеканалов вышел сюжет, в котором рассказывалось о ситуации продавца из Перми. По словам женщины, в какой-то момент ее отношения с сыном-подростком осложнились на фоне вопросов, касающихся его пола. Пермячка решила на время определить сына в приют, рассчитывая на то, что в госучреждении его вразумят, а она в это время проконсультируется с психологом и сексологом. Но позднее мать ограничили в правах, сообщалось в видео. "Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю Д.В. Головкину организовать проверку по факту возможного нарушения прав несовершеннолетнего в Перми", — говорится в сообщении в телеграм-канале краевого управления.
https://ria.ru/20230531/podrostki-1875426389.html
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пермь, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Пермь, Россия, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит ситуацию с подростком из Перми, которого опека не отдает матери
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с подростком в Перми, которого опека не отдает матери