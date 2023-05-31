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Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине - РИА Новости, 31.05.2023
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00:02 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/peremirie-1875207836.html
Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине
Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине - РИА Новости, 31.05.2023
Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине
ООН должна активно работать над прекращением огня между Россией и Украиной, свою лепту в урегулирование ситуации могут внести и страны Южной Америки, сообщил... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T00:02
2023-05-31T00:02
в мире
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луис арсе
владимир путин
оон
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 30 мая – РИА Новости. ООН должна активно работать над прекращением огня между Россией и Украиной, свою лепту в урегулирование ситуации могут внести и страны Южной Америки, сообщил президент Боливии Луис Арсе, выступая на саммите лидеров стран региона. "Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной… и чтобы НАТО перестала думать о своих планах экспансии. Южная Америка также может предпринять усилия в данном направлении", - сказал он. По словам Арсе, страны региона сталкиваются с "последствиями кризиса, вызванного военным конфликтом в Восточной Европе, источник которого - ненужные намерения НАТО расширить радиус своих действий, что привело к сильным последствиям в продовольственной, энергетической областях и в сфере удобрений". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, россия, украина, боливия, луис арсе, владимир путин, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Боливия, Луис Арсе, Владимир Путин, ООН, НАТО
Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине

Президент Боливии: ООН должна работать над прекращением огня между Россией и Украиной

© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Боливии Луис Арсе. Архивное фото
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 30 мая – РИА Новости. ООН должна активно работать над прекращением огня между Россией и Украиной, свою лепту в урегулирование ситуации могут внести и страны Южной Америки, сообщил президент Боливии Луис Арсе, выступая на саммите лидеров стран региона.
«
"Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной… и чтобы НАТО перестала думать о своих планах экспансии. Южная Америка также может предпринять усилия в данном направлении", - сказал он.
По словам Арсе, страны региона сталкиваются с "последствиями кризиса, вызванного военным конфликтом в Восточной Европе, источник которого - ненужные намерения НАТО расширить радиус своих действий, что привело к сильным последствиям в продовольственной, энергетической областях и в сфере удобрений".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Киев - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Страны Африки хотят добиться перемирия на Украине, пишут СМИ
18 мая, 13:50
 
В миреРоссияУкраинаБоливияЛуис АрсеВладимир ПутинООННАТО
 
 
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