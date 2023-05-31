https://ria.ru/20230531/peremirie-1875207836.html

Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине

Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине - РИА Новости, 31.05.2023

Президент Боливии заявил, что ООН должна работать над перемирием на Украине

ООН должна активно работать над прекращением огня между Россией и Украиной, свою лепту в урегулирование ситуации могут внести и страны Южной Америки, сообщил... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T00:02

2023-05-31T00:02

2023-05-31T00:02

в мире

россия

украина

боливия

луис арсе

владимир путин

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818353887_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_df8203c8ad96abc1da8aae36e159cc5f.jpg

САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 30 мая – РИА Новости. ООН должна активно работать над прекращением огня между Россией и Украиной, свою лепту в урегулирование ситуации могут внести и страны Южной Америки, сообщил президент Боливии Луис Арсе, выступая на саммите лидеров стран региона. "Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной… и чтобы НАТО перестала думать о своих планах экспансии. Южная Америка также может предпринять усилия в данном направлении", - сказал он. По словам Арсе, страны региона сталкиваются с "последствиями кризиса, вызванного военным конфликтом в Восточной Европе, источник которого - ненужные намерения НАТО расширить радиус своих действий, что привело к сильным последствиям в продовольственной, энергетической областях и в сфере удобрений". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230518/afrika-1872629692.html

россия

украина

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, боливия, луис арсе, владимир путин, оон, нато