https://ria.ru/20230531/peregovory-1875426100.html

Залужный заявил, что провел телефонный разговор с главой Генштаба США

Залужный заявил, что провел телефонный разговор с главой Генштаба США - РИА Новости, 31.05.2023

Залужный заявил, что провел телефонный разговор с главой Генштаба США

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в Telegram-канале заявил, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T22:22

2023-05-31T22:22

2023-05-31T23:08

украина

россия

херсонская область

марк милли

валерий залужный

нато

вооруженные силы украины

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_0:206:2103:1388_1920x0_80_0_0_7cfc0045c0144d22c0dcd99bc27b7ea9.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в Telegram-канале заявил, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и доложил ему о ситуации на фронте. "Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах вооруженных сил... Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды", - написал Залужный. Он также добавил, что Украине важно работать над усилением противовоздушной обороны за счет дополнительных систем и истребителей F-16. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на данные своих источников в ВСУ сообщил РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области в начале мая. Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html

https://ria.ru/20230528/sliv-1874608179.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, херсонская область , марк милли, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины, f-16, сергей лавров, в мире