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Силуанов провел переговоры с министром финансов Китая
Силуанов провел переговоры с министром финансов Китая - РИА Новости, 31.05.2023
Силуанов провел переговоры с министром финансов Китая
Министр финансов РФ Антон Силуанов провел переговоры с министром финансов Китая Лю Кунь, обсудили сотрудничество двух стран и в рамках Нового банка развития... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:17
2023-05-31T16:17
2023-05-31T17:03
китай
россия
экономика
антон силуанов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов провел переговоры с министром финансов Китая Лю Кунь, обсудили сотрудничество двух стран и в рамках Нового банка развития (НБР), сообщается в телеграм-канале Минфина России."29 мая 2023 года министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов провёл переговоры со своим коллегой, министром финансов Китая Лю Кунь, в рамках визита делегации Минфина России на заседание Совета управляющих Нового банка развития в Шанхае", - говорится в сообщении.Там также добавляется, что "стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Россией и сотрудничестве в рамках НБР".НБР был учрежден странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - в 2014 году для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других развивающихся странах. Он официально начал работу в Шанхае 21 июля 2015 года.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, экономика, антон силуанов
Китай, Россия, Экономика, Антон Силуанов
Силуанов провел переговоры с министром финансов Китая
Силуанов обсудил с главой Минфина Китая Лю Кунем сотрудничество по Новому банку развития