https://ria.ru/20230531/pdd-1875350501.html
Родителям пригрозили статьей за детей, лихачащих на электросамокатах
Родителям пригрозили статьей за детей, лихачащих на электросамокатах - РИА Новости, 31.05.2023
Родителям пригрозили статьей за детей, лихачащих на электросамокатах
Дети за нарушения Правил дорожного движения при езде на электросамокатах рискуют подвести родителей под статью о неисполнении обязанностей по воспитанию,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:56
2023-05-31T15:56
2023-05-31T15:56
общество
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анастасия иванова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети за нарушения Правил дорожного движения при езде на электросамокатах рискуют подвести родителей под статью о неисполнении обязанностей по воспитанию, предупредила представитель московской Госавтоинспекции Анастасия Иванова. "Ещё хочу обратить внимание на ответственность родителей... В случае необеспечения безопасности передвижения на самокатах или иных средствах индивидуальной мобильности может быть рассмотрен вопрос привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП. Уже доходим до такого", - сказала она в ходе пресс-конференции в среду. По её словам, в данном случае есть "определённые нюансы". Если рядового нарушителя на электросамокате можно привлечь к ответственности сразу, то для привлечения родителей за ненадлежащее воспитание ребёнка нужно "пройти некоторые процедуры, этапы". По минимальной санкции соответствующей статьи (5.35 КоАП РФ) родителю грозит предупреждение или административный штраф в 100-500 рублей. В октябре прошлого года правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения. С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и моноколеса относятся к категории СИМ: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов. Ответственность пользователей СИМ может наступить по статьям 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
https://ria.ru/20230531/elektrosamokaty-1875221499.html
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общество, авто, россия, анастасия иванова
Общество, Авто, Россия, Анастасия Иванова
Родителям пригрозили статьей за детей, лихачащих на электросамокатах
Представитель ГАИ Иванова предупредила родителей о наказании за нарушение детьми ПДД
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети за нарушения Правил дорожного движения при езде на электросамокатах рискуют подвести родителей под статью о неисполнении обязанностей по воспитанию, предупредила представитель московской Госавтоинспекции Анастасия Иванова.
"Ещё хочу обратить внимание на ответственность родителей... В случае необеспечения безопасности передвижения на самокатах или иных средствах индивидуальной мобильности может быть рассмотрен вопрос привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП. Уже доходим до такого", - сказала она в ходе пресс-конференции в среду.
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По её словам, в данном случае есть "определённые нюансы". Если рядового нарушителя на электросамокате можно привлечь к ответственности сразу, то для привлечения родителей за ненадлежащее воспитание ребёнка нужно "пройти некоторые процедуры, этапы".
По минимальной санкции соответствующей статьи (5.35 КоАП РФ) родителю грозит предупреждение или административный штраф в 100-500 рублей.
В октябре прошлого года правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения. С 1 марта электросамокаты, гироскутеры и моноколеса относятся к категории СИМ: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов.
Ответственность пользователей СИМ может наступить по статьям 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
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