https://ria.ru/20230531/patrony-1875262573.html
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз - РИА Новости, 31.05.2023
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз
Правительство запретило до конца года вывозить из России патроны и гильзы для гражданского и служебного нарезного оружия, следует из постановления на сайте... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:06
2023-05-31T11:06
2023-05-31T13:25
россия
правительство рф
безопасность
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство запретило до конца года вывозить из России патроны и гильзы для гражданского и служебного нарезного оружия, следует из постановления на сайте кабинета министров."Мера <...> не распространяется на товары: <...> вывозимые с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов <...>, находящихся на территориях иностранных государств", — отмечается в документе.Правительство подготовило это постановление в рамках исполнения президентского указа о специальных внешнеэкономических мерах. Подчеркивается, что оно направлено на защиту национальных интересов.Владимир Путин подписал указ "О применении для обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" 8 марта 2022 года.Документ ввел запрет на вывоз из страны продукции и сырья в соответствии со списками, которые составляет правительство.
https://ria.ru/20230513/cheytac-1871453066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, безопасность
Россия, Правительство РФ, Безопасность
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз
Правительство России запретило вывозить из страны патроны и гильзы до конца года