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Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз - РИА Новости, 31.05.2023
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11:06 31.05.2023 (обновлено: 13:25 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/patrony-1875262573.html
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз - РИА Новости, 31.05.2023
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз
Правительство запретило до конца года вывозить из России патроны и гильзы для гражданского и служебного нарезного оружия, следует из постановления на сайте... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:06
2023-05-31T13:25
россия
правительство рф
безопасность
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство запретило до конца года вывозить из России патроны и гильзы для гражданского и служебного нарезного оружия, следует из постановления на сайте кабинета министров.&quot;Мера &lt;...&gt; не распространяется на товары: &lt;...&gt; вывозимые с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов &lt;...&gt;, находящихся на территориях иностранных государств&quot;, — отмечается в документе.Правительство подготовило это постановление в рамках исполнения президентского указа о специальных внешнеэкономических мерах. Подчеркивается, что оно направлено на защиту национальных интересов.Владимир Путин подписал указ "О применении для обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" 8 марта 2022 года.Документ ввел запрет на вывоз из страны продукции и сырья в соответствии со списками, которые составляет правительство.
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россия, правительство рф, безопасность
Россия, Правительство РФ, Безопасность
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз

Правительство России запретило вывозить из страны патроны и гильзы до конца года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом Правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство запретило до конца года вывозить из России патроны и гильзы для гражданского и служебного нарезного оружия, следует из постановления на сайте кабинета министров.
«

"Мера <...> не распространяется на товары: <...> вывозимые с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов <...>, находящихся на территориях иностранных государств", — отмечается в документе.

Правительство подготовило это постановление в рамках исполнения президентского указа о специальных внешнеэкономических мерах. Подчеркивается, что оно направлено на защиту национальных интересов.
Владимир Путин подписал указ "О применении для обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" 8 марта 2022 года.
Документ ввел запрет на вывоз из страны продукции и сырья в соответствии со списками, которые составляет правительство.
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