https://ria.ru/20230531/patrony-1875262573.html

Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз

Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз - РИА Новости, 31.05.2023

Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз

Правительство запретило до конца года вывозить из России патроны и гильзы для гражданского и служебного нарезного оружия, следует из постановления на сайте... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:06

2023-05-31T11:06

2023-05-31T13:25

россия

правительство рф

безопасность

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство запретило до конца года вывозить из России патроны и гильзы для гражданского и служебного нарезного оружия, следует из постановления на сайте кабинета министров."Мера <...> не распространяется на товары: <...> вывозимые с территории Российской Федерации в целях обеспечения деятельности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов <...>, находящихся на территориях иностранных государств", — отмечается в документе.Правительство подготовило это постановление в рамках исполнения президентского указа о специальных внешнеэкономических мерах. Подчеркивается, что оно направлено на защиту национальных интересов.Владимир Путин подписал указ "О применении для обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" 8 марта 2022 года.Документ ввел запрет на вывоз из страны продукции и сырья в соответствии со списками, которые составляет правительство.

https://ria.ru/20230513/cheytac-1871453066.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, правительство рф, безопасность