https://ria.ru/20230531/oteli-1875375443.html
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены - РИА Новости, 31.05.2023
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены
Некоторые отели на курортах Краснодарского края снижают цены на заезды в первой половине июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:10
2023-05-31T17:10
2023-05-31T17:10
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Некоторые отели на курортах Краснодарского края снижают цены на заезды в первой половине июня, сообщает АТОР. Отдельные отели Сочи и Анапы снизили цены на 10-15 процентов и выставили специальные предложения на размещение в первой половине июня, информируют туроператоры. Основная причина – недозагрузка гостиниц в начале сезона по причине сильно завышенных цен, считают эксперты. Чтобы обеспечить необходимый уровень заполняемости, курортные отели вынуждены корректировать свою ценовую политику."Спецпредложения со скидками периодически бывают на всех курортах в силу разных факторов, среди которых – цена и текущая обстановка. В мае было проседание в продажах по всему Краснодарскому краю и Абхазии, вследствие чего от отелей поступало много спецпредложений. Такой тренд сохраняется сейчас и на заезды в начале июня", – рассказали в компании FUN&SUN.Но, как подчеркивают эксперты туроператора "Дельфин", в отдельных случаях объекты Краснодарского края снижают тарифы и на все лето, что говорит уже о пересмотре их ценовой политики в целом.Как отмечают в "Русском Экспрессе", на июль – август по сочинским объектам пока снижения цен нет. Однако не исключено, что это произойдет во второй половине июня.От отельеров Анапы туроператоры тоже получают спецпредложения на ближайшие даты заездов со скидками до 30 процентов от базовых тарифов. "Как правило, это отели, работающие на динамическом ценообразовании", – рассказали в "Русском экспрессе".Исключение из краснодарских курортов – это Геленджик, отели которого не предлагают скидки.Туроператоры обращают внимание и на привлекательные цены на перелеты из Москвы в Сочи в первой половине июня. Так, билеты туда-обратно сейчас – от 10 тысяч рублей на одного без учета багажа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, сочи, анапа, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Анапа, Краснодарский край, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены
АТОР: отдельные отели Сочи и Анапы устроили распродажи в июне
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Некоторые отели на курортах Краснодарского края снижают цены на заезды в первой половине июня, сообщает
АТОР.
Отдельные отели Сочи и Анапы снизили цены на 10-15 процентов и выставили специальные предложения на размещение в первой половине июня, информируют туроператоры. Основная причина – недозагрузка гостиниц в начале сезона по причине сильно завышенных цен, считают эксперты. Чтобы обеспечить необходимый уровень заполняемости, курортные отели вынуждены корректировать свою ценовую политику.
"Спецпредложения со скидками периодически бывают на всех курортах в силу разных факторов, среди которых – цена и текущая обстановка. В мае было проседание в продажах по всему Краснодарскому краю и Абхазии
, вследствие чего от отелей поступало много спецпредложений. Такой тренд сохраняется сейчас и на заезды в начале июня", – рассказали в компании FUN&SUN.
Но, как подчеркивают эксперты туроператора "Дельфин", в отдельных случаях объекты Краснодарского края снижают тарифы и на все лето, что говорит уже о пересмотре их ценовой политики в целом.
Как отмечают в "Русском Экспрессе", на июль – август по сочинским объектам пока снижения цен нет. Однако не исключено, что это произойдет во второй половине июня.
От отельеров Анапы туроператоры тоже получают спецпредложения на ближайшие даты заездов со скидками до 30 процентов от базовых тарифов. "Как правило, это отели, работающие на динамическом ценообразовании", – рассказали в "Русском экспрессе".
Исключение из краснодарских курортов – это Геленджик
, отели которого не предлагают скидки.
Туроператоры обращают внимание и на привлекательные цены на перелеты из Москвы
в Сочи в первой половине июня. Так, билеты туда-обратно сейчас – от 10 тысяч рублей на одного без учета багажа.
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