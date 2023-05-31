Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:10 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/oteli-1875375443.html
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены - РИА Новости, 31.05.2023
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены
Некоторые отели на курортах Краснодарского края снижают цены на заезды в первой половине июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:10
2023-05-31T17:10
туризм
новости - туризм
сочи
анапа
краснодарский край
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855035928_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_cc491cf108b1f2a7542963ac480aca72.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Некоторые отели на курортах Краснодарского края снижают цены на заезды в первой половине июня, сообщает АТОР. Отдельные отели Сочи и Анапы снизили цены на 10-15 процентов и выставили специальные предложения на размещение в первой половине июня, информируют туроператоры. Основная причина – недозагрузка гостиниц в начале сезона по причине сильно завышенных цен, считают эксперты. Чтобы обеспечить необходимый уровень заполняемости, курортные отели вынуждены корректировать свою ценовую политику."Спецпредложения со скидками периодически бывают на всех курортах в силу разных факторов, среди которых – цена и текущая обстановка. В мае было проседание в продажах по всему Краснодарскому краю и Абхазии, вследствие чего от отелей поступало много спецпредложений. Такой тренд сохраняется сейчас и на заезды в начале июня", – рассказали в компании FUN&amp;SUN.Но, как подчеркивают эксперты туроператора "Дельфин", в отдельных случаях объекты Краснодарского края снижают тарифы и на все лето, что говорит уже о пересмотре их ценовой политики в целом.Как отмечают в "Русском Экспрессе", на июль – август по сочинским объектам пока снижения цен нет. Однако не исключено, что это произойдет во второй половине июня.От отельеров Анапы туроператоры тоже получают спецпредложения на ближайшие даты заездов со скидками до 30 процентов от базовых тарифов. "Как правило, это отели, работающие на динамическом ценообразовании", – рассказали в "Русском экспрессе".Исключение из краснодарских курортов – это Геленджик, отели которого не предлагают скидки.Туроператоры обращают внимание и на привлекательные цены на перелеты из Москвы в Сочи в первой половине июня. Так, билеты туда-обратно сейчас – от 10 тысяч рублей на одного без учета багажа.
https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html
сочи
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855035928_211:115:1193:852_1920x0_80_0_0_6014deaaccab3d4c15ece35bd16d8721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, анапа, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Анапа, Краснодарский край, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры заявили, что некоторые отели Сочи и Анапы снизили цены

АТОР: отдельные отели Сочи и Анапы устроили распродажи в июне

© Фото : Пресс-служба Группы компаний "Мантера"Сочи Парк Отель
Сочи Парк Отель - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Пресс-служба Группы компаний "Мантера"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Некоторые отели на курортах Краснодарского края снижают цены на заезды в первой половине июня, сообщает АТОР.
Отдельные отели Сочи и Анапы снизили цены на 10-15 процентов и выставили специальные предложения на размещение в первой половине июня, информируют туроператоры. Основная причина – недозагрузка гостиниц в начале сезона по причине сильно завышенных цен, считают эксперты. Чтобы обеспечить необходимый уровень заполняемости, курортные отели вынуждены корректировать свою ценовую политику.
"Спецпредложения со скидками периодически бывают на всех курортах в силу разных факторов, среди которых – цена и текущая обстановка. В мае было проседание в продажах по всему Краснодарскому краю и Абхазии, вследствие чего от отелей поступало много спецпредложений. Такой тренд сохраняется сейчас и на заезды в начале июня", – рассказали в компании FUN&SUN.
Но, как подчеркивают эксперты туроператора "Дельфин", в отдельных случаях объекты Краснодарского края снижают тарифы и на все лето, что говорит уже о пересмотре их ценовой политики в целом.
Как отмечают в "Русском Экспрессе", на июль – август по сочинским объектам пока снижения цен нет. Однако не исключено, что это произойдет во второй половине июня.
От отельеров Анапы туроператоры тоже получают спецпредложения на ближайшие даты заездов со скидками до 30 процентов от базовых тарифов. "Как правило, это отели, работающие на динамическом ценообразовании", – рассказали в "Русском экспрессе".
Исключение из краснодарских курортов – это Геленджик, отели которого не предлагают скидки.
Туроператоры обращают внимание и на привлекательные цены на перелеты из Москвы в Сочи в первой половине июня. Так, билеты туда-обратно сейчас – от 10 тысяч рублей на одного без учета багажа.
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи летом
18 мая, 13:26
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиАнапаКраснодарский крайАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала