https://ria.ru/20230531/operatsiya-1875375278.html
В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце
В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце - РИА Новости, 31.05.2023
В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце
Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли 49-летнего мужчину с инфарктом, для этого его пришлось реанимировать 15 раз, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:01
2023-05-31T17:01
2023-05-31T17:01
здоровье - общество
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли 49-летнего мужчину с инфарктом, для этого его пришлось реанимировать 15 раз, сообщил РИА Новости представитель клиники. "Мужчину 49 лет доставили в Республиканскую клиническую больницу из районной амбулатории. В приемном покое у него резко снизилось давление, пропал ритм, потребовалась реанимация. Оказав необходимую реанимационную помощь, врачи срочно доставили его в операционную", - сказал собеседник агентства. По его словам, с момента поступления в приемный покой РКБ до окончания операции сердце мужчины останавливалось 16 раз, и каждый раз врачи реанимировали его. "В больнице пациент провел неделю. Ему сделали стентирование (рентгенохирургическая операция с малым доступом), установили два стента. В удовлетворительном состоянии он выписан", - пояснил представитель РКБ. Он добавил, что врачи пожелали пациенту долгих лет жизни, теперь мужчине придется постоянно принимать препараты, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек.
https://ria.ru/20230529/spasenie-1874821499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, казань, республика татарстан (татарстан)
Здоровье - Общество, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце
Врачи в Казани спасли мужчину с инфарктом, у которого 16 раз останавливалось сердце