https://ria.ru/20230531/operatsiya-1875375278.html

В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце

В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце - РИА Новости, 31.05.2023

В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли 49-летнего мужчину с инфарктом, для этого его пришлось реанимировать 15 раз, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:01

2023-05-31T17:01

2023-05-31T17:01

здоровье - общество

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли 49-летнего мужчину с инфарктом, для этого его пришлось реанимировать 15 раз, сообщил РИА Новости представитель клиники. "Мужчину 49 лет доставили в Республиканскую клиническую больницу из районной амбулатории. В приемном покое у него резко снизилось давление, пропал ритм, потребовалась реанимация. Оказав необходимую реанимационную помощь, врачи срочно доставили его в операционную", - сказал собеседник агентства. По его словам, с момента поступления в приемный покой РКБ до окончания операции сердце мужчины останавливалось 16 раз, и каждый раз врачи реанимировали его. "В больнице пациент провел неделю. Ему сделали стентирование (рентгенохирургическая операция с малым доступом), установили два стента. В удовлетворительном состоянии он выписан", - пояснил представитель РКБ. Он добавил, что врачи пожелали пациенту долгих лет жизни, теперь мужчине придется постоянно принимать препараты, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек.

https://ria.ru/20230529/spasenie-1874821499.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, казань, республика татарстан (татарстан)