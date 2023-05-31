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При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека

При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека - РИА Новости, 31.05.2023

При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T06:25

2023-05-31T06:25

2023-05-31T12:01

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК."В ночь на 31 мая 2023 года вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты (Перевальский район, ЛНР). По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек", — говорится в публикации.Добавляется, что в результате атаки здание птицефабрики получило повреждения.Дополнительная информация уточняется.

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Последствия удара ВСУ по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек Последствия утреннего украинского удара по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек и почти 20 были ранены 2023-05-31T06:25 true PT2M12S

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луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины