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При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:25 31.05.2023 (обновлено: 12:01 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/obstrely-1875222791.html
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека - РИА Новости, 31.05.2023
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:25
2023-05-31T12:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК."В ночь на 31 мая 2023 года вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты (Перевальский район, ЛНР). По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек", — говорится в публикации.Добавляется, что в результате атаки здание птицефабрики получило повреждения.Дополнительная информация уточняется.
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Последствия удара ВСУ по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек
Последствия утреннего украинского удара по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек и почти 20 были ранены
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луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека

Власти ЛНР заявили о гибели четырех строителей при обстреле птицефабрики в Карпатах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая РИА Новости. Четыре человека погибли в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
«
"В ночь на 31 мая 2023 года вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты (Перевальский район, ЛНР). По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек", — говорится в публикации.
Добавляется, что в результате атаки здание птицефабрики получило повреждения.
Дополнительная информация уточняется.
Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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