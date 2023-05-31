https://ria.ru/20230531/obstrely-1875222791.html
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека - РИА Новости, 31.05.2023
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:25
2023-05-31T06:25
2023-05-31T12:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875277660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90497384ca7ebec90ef56f805d1ea143.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК."В ночь на 31 мая 2023 года вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты (Перевальский район, ЛНР). По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек", — говорится в публикации.Добавляется, что в результате атаки здание птицефабрики получило повреждения.Дополнительная информация уточняется.
https://ria.ru/20230531/obstrely-1875211475.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875277660_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25a7fd2b6ea70db30e091c36d59b2d32.jpg
Последствия удара ВСУ по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек
Последствия утреннего украинского удара по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек и почти 20 были ранены
2023-05-31T06:25
true
PT2M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли четыре человека
Власти ЛНР заявили о гибели четырех строителей при обстреле птицефабрики в Карпатах