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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:58 31.05.2023 (обновлено: 02:19 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/obstrely-1875211475.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.05.2023
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, применив снаряды разного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T00:58
2023-05-31T02:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, применив снаряды разного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК).&quot;За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском — 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что противник выпустил "264 единицы различных боеприпасов".В ведомстве добавили, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Луганское, Ясиноватая, Донецк (Пролетарский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка.
https://ria.ru/20230530/pvo-1875162496.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Горловка, Происшествия
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПовреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, применив снаряды разного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК).
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском — 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Уточняется, что противник выпустил "264 единицы различных боеприпасов".
В ведомстве добавили, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Луганское, Ясиноватая, Донецк (Пролетарский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККГорловкаПроисшествия
 
 
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