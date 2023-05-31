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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.05.2023
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, применив снаряды разного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T00:58
2023-05-31T00:58
2023-05-31T02:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, применив снаряды разного калибра, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском — 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в публикации.Уточняется, что противник выпустил "264 единицы различных боеприпасов".В ведомстве добавили, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Луганское, Ясиноватая, Донецк (Пролетарский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка.
https://ria.ru/20230530/pvo-1875162496.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Горловка, Происшествия
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донбасса