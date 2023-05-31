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При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2023
При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, ранен один человек, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:11
2023-05-31T22:11
2023-05-31T22:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, ранен один человек, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Около 20.00 (мск) боевики киевского режима совершили очередной обстрел села Пологи. Целью стала телевышка. Информация о повреждениях уточняется. Также под огнем боевиков оказалось село Инженерное. Разрушены дома, ранен мирный житель", - сообщил представитель оперативных служб.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
При обстреле Запорожской области ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ двух сел в Запорожской области пострадал мирный житель