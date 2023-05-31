https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html
В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ
В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ - РИА Новости, 31.05.2023
В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ
Возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:01
2023-05-31T22:01
2023-05-31T22:01
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236976_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90c010e96058720c47a44fbef2bce2c4.jpg
БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Идет обстрел Шебекино. На одном из промышленных предприятий есть возгорание", - сказал Гладков во время прямого эфира в соцсетях, начавшегося около 19.30 мск. Примерно в 20.40 он отметил, что обстрел продолжается. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском.
https://ria.ru/20230528/obstrel-1874602918.html
шебекино
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236976_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb4ec547eb39510f57b34e09d642a486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ
губернатор Гладков: в белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ