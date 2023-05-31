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В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html
В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ
В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ - РИА Новости, 31.05.2023
В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ
Возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:01
2023-05-31T22:01
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Идет обстрел Шебекино. На одном из промышленных предприятий есть возгорание", - сказал Гладков во время прямого эфира в соцсетях, начавшегося около 19.30 мск. Примерно в 20.40 он отметил, что обстрел продолжается. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском.
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шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ

губернатор Гладков: в белгородском Шебекино загорелось предприятие после обстрела ВСУ

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Идет обстрел Шебекино. На одном из промышленных предприятий есть возгорание", - сказал Гладков во время прямого эфира в соцсетях, начавшегося около 19.30 мск.
Примерно в 20.40 он отметил, что обстрел продолжается.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском.
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино
28 мая, 01:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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