https://ria.ru/20230531/obstrel-1875325007.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке - РИА Новости, 31.05.2023
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:39
2023-05-31T14:39
2023-05-31T14:39
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106779/77/1067797714_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_df49038f378e00ce66ad207d166fff96.jpg
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.15 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в 14.15 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875303009.html
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875290547.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106779/77/1067797714_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_9e9017a26bd57b9fb50e2e02034eee3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 12 натовских снарядов по Макеевке