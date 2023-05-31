https://ria.ru/20230531/obstrel-1875325007.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке - РИА Новости, 31.05.2023

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Макеевке

Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:39

2023-05-31T14:39

2023-05-31T14:39

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.15 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в 14.15 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875303009.html

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875290547.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия