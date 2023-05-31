https://ria.ru/20230531/obstrel-1875265217.html

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 31.05.2023

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:13

2023-05-31T11:13

2023-05-31T11:24

донецк

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:55 - населенный пункт Дачное – г. Донецк (Калининский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 10.00 по населенному пункту Ясиноватая было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875236740.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия