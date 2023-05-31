https://ria.ru/20230531/obstrel-1875265217.html
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 31.05.2023
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:13
2023-05-31T11:13
2023-05-31T11:24
донецк
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:55 - населенный пункт Дачное – г. Донецк (Калининский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 10.00 по населенному пункту Ясиноватая было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875236740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка