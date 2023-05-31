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Число погибших при обстреле ВСУ Карпат в ЛНР возросло до пяти человек - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:15 31.05.2023 (обновлено: 11:59 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875227386.html
Число погибших при обстреле ВСУ Карпат в ЛНР возросло до пяти человек
Число погибших при обстреле ВСУ Карпат в ЛНР возросло до пяти человек - РИА Новости, 31.05.2023
Число погибших при обстреле ВСУ Карпат в ЛНР возросло до пяти человек
Число погибших в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале представительства республики РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:15
2023-05-31T11:59
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
рсзо himars
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Число погибших в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК."Обстрел поселка Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации жертвами которого стали 24 человека (пять человек погибли и 19 ранены)", — говорится в публикации.Ранее было известно о четырех погибших и 16 раненых.По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, всех пострадавших госпитализировали. Из них двое находятся в особо тяжелом состоянии, их переводят в Луганскую республиканскую клиническую больницу.По информации представительства в СЦКК, обстрел велся из РСЗО HIMARS. Украинские войска выпустили четыре ракеты — три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну — типа М31. При обстреле получили повреждения строительный городок и здание птицефабрики.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875225376.html
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Последствия удара ВСУ по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек
Последствия утреннего украинского удара по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек и почти 20 были ранены
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происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, рсзо himars
Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, РСЗО HIMARS
Число погибших при обстреле ВСУ Карпат в ЛНР возросло до пяти человек

Представительство ЛНР в СЦКК: число жертв обстрела поселка Карпаты выросло до пяти

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая РИА Новости. Число погибших в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.
«
"Обстрел поселка Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации жертвами которого стали 24 человека (пять человек погибли и 19 ранены)", — говорится в публикации.
Ранее было известно о четырех погибших и 16 раненых.
По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, всех пострадавших госпитализировали. Из них двое находятся в особо тяжелом состоянии, их переводят в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
По информации представительства в СЦКК, обстрел велся из РСЗО HIMARS. Украинские войска выпустили четыре ракеты — три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну — типа М31. При обстреле получили повреждения строительный городок и здание птицефабрики.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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