https://ria.ru/20230531/obstrel-1875227386.html

Число погибших при обстреле ВСУ Карпат в ЛНР возросло до пяти человек

Число погибших при обстреле ВСУ Карпат в ЛНР возросло до пяти человек - РИА Новости, 31.05.2023

Число погибших при обстреле ВСУ Карпат в ЛНР возросло до пяти человек

Число погибших в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале представительства республики РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:15

2023-05-31T08:15

2023-05-31T11:59

происшествия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

рсзо himars

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Число погибших в результате украинского обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР выросло до пяти, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК."Обстрел поселка Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации жертвами которого стали 24 человека (пять человек погибли и 19 ранены)", — говорится в публикации.Ранее было известно о четырех погибших и 16 раненых.По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, всех пострадавших госпитализировали. Из них двое находятся в особо тяжелом состоянии, их переводят в Луганскую республиканскую клиническую больницу.По информации представительства в СЦКК, обстрел велся из РСЗО HIMARS. Украинские войска выпустили четыре ракеты — три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну — типа М31. При обстреле получили повреждения строительный городок и здание птицефабрики.

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875225376.html

луганская народная республика

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Последствия удара ВСУ по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек Последствия утреннего украинского удара по ЛНР, в результате которого погибли 5 человек и почти 20 были ранены 2023-05-31T08:15 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, рсзо himars