https://ria.ru/20230531/obstrel-1875225376.html

После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех

После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех - РИА Новости, 31.05.2023

После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате ночного обстрела белгородского Шебекино увеличилось до четырех человек, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T07:34

2023-05-31T07:34

2023-05-31T07:39

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате ночного обстрела белгородского Шебекино увеличилось до четырех человек, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее он сообщил о ночном обстреле Шебекино. По предварительным данным, была одна пострадавшая."Ситуация в Шебекино ухудшается. Ночью, точнее, в 3.15, по городу был нанесён массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья", - написал Гладков в своем телеграм-канале.По его словам, еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте.Губернатор также сообщил, что снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей."Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнем уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро", - сообщил Гладков.

https://ria.ru/20230531/obstrely-1875222791.html

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шебекино, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков