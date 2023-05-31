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После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех
После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех - РИА Новости, 31.05.2023
После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате ночного обстрела белгородского Шебекино увеличилось до четырех человек, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T07:34
2023-05-31T07:34
2023-05-31T07:39
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате ночного обстрела белгородского Шебекино увеличилось до четырех человек, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее он сообщил о ночном обстреле Шебекино. По предварительным данным, была одна пострадавшая."Ситуация в Шебекино ухудшается. Ночью, точнее, в 3.15, по городу был нанесён массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья", - написал Гладков в своем телеграм-канале.По его словам, еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте.Губернатор также сообщил, что снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей."Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнем уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро", - сообщил Гладков.
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
После ночного обстрела Шебекино число пострадавших увеличилось до четырех
Губернатор Гладков: в Шебекино число пострадавших после обстрела увеличилось до четырех