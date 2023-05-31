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ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил
ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил - РИА Новости, 31.05.2023
ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил, действующих в районе Красного моря и Персидского залива, сообщило... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:50
2023-05-31T10:50
2023-05-31T10:50
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил, действующих в районе Красного моря и Персидского залива, сообщило министерство иностранных дел ОАЭ на своем сайте. "ОАЭ привержены мирному диалогу и дипломатическим средствам как средствам для достижения общих целей региональной безопасности и стабильности. В результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами ОАЭ два месяца назад мы отказались от участия в Объединённых морских силах", - отмечается в сообщении. При этом МИД подчеркнул, что "ОАЭ сохраняют свою приверженность ответственному обеспечению безопасности судоходства в своих морях в соответствии с международным правом". В этой связи министерство раскритиковало интерпретацию отдельными СМИ переговоров ОАЭ с США по вопросам безопасности на море, назвав ее "ложной". В Объединенные морские силы, штаб-квартира которых находится в Бахрейне наряду с Пятым флотом США, входят 34 страны, которые занимаются вопросами безопасности судоходства и борьбы с пиратством на Красном море и Персидском заливе.
https://ria.ru/20230516/preduprezhdenie-1872243675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, сша, красное море
В мире, ОАЭ, США, Красное море
ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил
МИД ОАЭ заявил о выходе страны из возглавляемых США Объединенных морских сил