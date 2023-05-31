https://ria.ru/20230531/oae-1875255138.html

ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил

ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил - РИА Новости, 31.05.2023

ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил, действующих в районе Красного моря и Персидского залива, сообщило... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:50

2023-05-31T10:50

2023-05-31T10:50

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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил, действующих в районе Красного моря и Персидского залива, сообщило министерство иностранных дел ОАЭ на своем сайте. "ОАЭ привержены мирному диалогу и дипломатическим средствам как средствам для достижения общих целей региональной безопасности и стабильности. В результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами ОАЭ два месяца назад мы отказались от участия в Объединённых морских силах", - отмечается в сообщении. При этом МИД подчеркнул, что "ОАЭ сохраняют свою приверженность ответственному обеспечению безопасности судоходства в своих морях в соответствии с международным правом". В этой связи министерство раскритиковало интерпретацию отдельными СМИ переговоров ОАЭ с США по вопросам безопасности на море, назвав ее "ложной". В Объединенные морские силы, штаб-квартира которых находится в Бахрейне наряду с Пятым флотом США, входят 34 страны, которые занимаются вопросами безопасности судоходства и борьбы с пиратством на Красном море и Персидском заливе.

https://ria.ru/20230516/preduprezhdenie-1872243675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оаэ, сша, красное море