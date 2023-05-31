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Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 31.05.2023
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10:41 31.05.2023 (обновлено: 11:00 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/nissan-1875251245.html
Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan
Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 31.05.2023
Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan
Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, а в течение двух лет на площадке... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:41
2023-05-31T11:00
экономика
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пмэф-2023
санкт-петербург
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
автоваз
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, а в течение двух лет на площадке планируется начать выпуск еще двух новинок, говорится в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства."В рамках ПМЭФ АО "АвтоВАЗ" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в г. Санкт-Петербyрr. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, - Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей", - отмечается в документе.
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экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), автоваз
Экономика, Авто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Россия, Петербургский международный экономический форум (фонд), АвтоВАЗ
ПМЭФ-2023
Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan

Минпромторг: первой моделью на бывшем заводе Nissan станет Lada X-Cross 5

© РИА Новости / Игорь Самойлов | Перейти в медиабанкАвтомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге
Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, а в течение двух лет на площадке планируется начать выпуск еще двух новинок, говорится в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства.
"В рамках ПМЭФ АО "АвтоВАЗ" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в г. Санкт-Петербyрr. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, - Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей", - отмечается в документе.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкт-ПетербургРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)АвтоВАЗ
 
 
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