https://ria.ru/20230531/nissan-1875251245.html
Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan
Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 31.05.2023
Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan
Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, а в течение двух лет на площадке... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:41
2023-05-31T10:41
2023-05-31T11:00
экономика
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пмэф-2023
санкт-петербург
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
автоваз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49758/79/497587980_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3ef491f4823c38cdcdc117bf264633e7.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, а в течение двух лет на площадке планируется начать выпуск еще двух новинок, говорится в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства."В рамках ПМЭФ АО "АвтоВАЗ" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в г. Санкт-Петербyрr. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, - Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49758/79/497587980_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c6560714f693f8e1adbf9808d5426864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), автоваз
Экономика, Авто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Россия, Петербургский международный экономический форум (фонд), АвтоВАЗ
Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan
Минпромторг: первой моделью на бывшем заводе Nissan станет Lada X-Cross 5