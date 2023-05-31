https://ria.ru/20230531/nissan-1875251245.html

Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan

Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 31.05.2023

Минпромторг назвал первую модель, которую выпустят на бывшем заводе Nissan

Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, а в течение двух лет на площадке... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:41

2023-05-31T10:41

2023-05-31T11:00

экономика

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

пмэф-2023

санкт-петербург

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

автоваз

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, а в течение двух лет на площадке планируется начать выпуск еще двух новинок, говорится в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства."В рамках ПМЭФ АО "АвтоВАЗ" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в г. Санкт-Петербyрr. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, - Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), автоваз