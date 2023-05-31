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Nintendo свернет деятельность отделения в России - РИА Новости, 31.05.2023
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20:48 31.05.2023 (обновлено: 20:51 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/nintendo-1875415834.html
Nintendo свернет деятельность отделения в России
Nintendo свернет деятельность отделения в России - РИА Новости, 31.05.2023
Nintendo свернет деятельность отделения в России
Компания Nintendo of Europe заявила, что приняла решение свернуть деятельность российского отделения, продолжит выполнять имеющиеся обязательства перед... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:48
2023-05-31T20:51
экономика
технологии
россия
nintendo
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Компания Nintendo of Europe заявила, что приняла решение свернуть деятельность российского отделения, продолжит выполнять имеющиеся обязательства перед клиентами, но новые аккаунты игроки из России создавать уже не смогут. "В начале 2022 года компания Nintendo приостановила отгрузку товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами. В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения", - говорится в сообщении на ее сайте. "В рамках наших усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме", - отметила компания, уточнив, что российские клиенты, у которых уже есть учетная запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент. "Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию. Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, такая как данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal, была удалена из соображений безопасности", - сообщили в компании. В начале мая Nintendo опубликовала отчет российского юрлица за 2022 год, из которого следует, что компания планирует сохранить режим минимальной деятельности в России как минимум до конца 2025 года, в том числе из-за наличия обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров. Отмечалось, что по истечении указанного срока будет принято решение о дальнейших действиях. Nintendo - японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем. В начале 2022 года приостановила поставки своих консолей в Россию.
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экономика, технологии, россия, nintendo
Экономика, Технологии, Россия, Nintendo
Nintendo свернет деятельность отделения в России

Nintendo of Europe заявила, что свернет деятельность российского отделения

© AP Photo / Koji SasaharaNintendo Switch. Архивное фото
Nintendo Switch. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Koji Sasahara
Nintendo Switch. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Компания Nintendo of Europe заявила, что приняла решение свернуть деятельность российского отделения, продолжит выполнять имеющиеся обязательства перед клиентами, но новые аккаунты игроки из России создавать уже не смогут.
"В начале 2022 года компания Nintendo приостановила отгрузку товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами. В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения", - говорится в сообщении на ее сайте.
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"В рамках наших усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме", - отметила компания, уточнив, что российские клиенты, у которых уже есть учетная запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент.
"Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию. Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, такая как данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal, была удалена из соображений безопасности", - сообщили в компании.
В начале мая Nintendo опубликовала отчет российского юрлица за 2022 год, из которого следует, что компания планирует сохранить режим минимальной деятельности в России как минимум до конца 2025 года, в том числе из-за наличия обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров. Отмечалось, что по истечении указанного срока будет принято решение о дальнейших действиях.
Nintendo - японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем. В начале 2022 года приостановила поставки своих консолей в Россию.
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