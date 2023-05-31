https://ria.ru/20230531/nenavist-1875221296.html

"Мы тебя ненавидим". В Сети взбесились из-за заявления Зеленского о России

"Мы тебя ненавидим". В Сети взбесились из-за заявления Зеленского о России - РИА Новости, 31.05.2023

"Мы тебя ненавидим". В Сети взбесились из-за заявления Зеленского о России

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости поставок западного ПВО для противодействия России. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T05:45

2023-05-31T05:45

2023-05-31T10:49

в мире

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сергей лавров

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости поставок западного ПВО для противодействия России."Сейчас, на Украине, на нашей земле, в нашем небе, решается, сохранят ли свобода и цивилизация мировое лидерство в этом столетии. Это решается нами вместе с США, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам", — написал политик в своем микроблоге.Он также добавил, что Киев продолжает убеждать западных партнеров в необходимости сделать противовоздушную оборону Украины "максимально эффективной".Однако пользователи со скепсисом отнеслись к заявлению украинского лидера."Если бы Киев не терроризировал этнических русских на Украине на протяжении восьми лет, этого бы не происходило. <...> Киев настоял на войне вместе с западными спонсорами. Что посеешь, то пожнешь", — написал Geopolitical Health."Хватит требовать американских денег!" — возмутился les deplorable."Ты один несешь ответственность за весь хаос", — заявил Dr. Apurv."НАТО это не "весь мир". Это его временная чума", — отметил EdStanton."Зеленский ударил по Москве. Теперь он настаивает на еще большем количестве воздушных ударов. Все, что он делает, — провоцирует войну", — прокомментировал Paul A. Szypula."На Украине полно нацистов. У тебя только 50 процентов поддержки США. Большинство из нас ненавидит тебя за то, что ты стал миллиардером, крадущим наши деньги с налогов", — разозлился пользователь."Ты — мошенник, которому следует предъявить обвинение по международному праву", — высказался Jason D. Lahra.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875182162.html

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875170695.html

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1874987667.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, twitter, нато, сергей лавров