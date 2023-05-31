Рейтинг@Mail.ru
В России создают новую методику оценки выносливости "космического" сплава - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/nauka-1874307612.html
В России создают новую методику оценки выносливости "космического" сплава
В России создают новую методику оценки выносливости "космического" сплава - РИА Новости, 31.05.2023
В России создают новую методику оценки выносливости "космического" сплава
Уникальный способ оценки выносливости конструкций из популярного авиационно-космического сплава предложили ученые ОмГТУ. По их словам, новая методика позволит... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:00
2023-05-31T03:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
омский государственный технический университет (омгту)
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874297156_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_53cee8c2fa5f7689f802cb573160b7d1.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уникальный способ оценки выносливости конструкций из популярного авиационно-космического сплава предложили ученые ОмГТУ. По их словам, новая методика позволит заменить многолетние дорогостоящие испытания простой процедурой длиной в несколько дней. Результаты опубликованы в журнале "Омский научный вестник".АМг6 – алюминиево-магниевый деформируемый сплав с хорошей коррозионной стойкостью и пластичностью. Как объяснили специалисты, он широко используется в авиакосмической промышленности. Например, из него изготовлены корпусы модулей МКС и топливные баки ракет.При эксплуатации орбитальных объектов и в некоторых других ситуациях возможно разрушение АМг6, причиной чего, как считают ученые, может быть постоянный перепад температур. Так, в 2020 году космонавты обнаружили несквозные трещины в некоторых модулях МКС, вызванные постоянным пребыванием в условиях суточных колебаний от -150 до +150 °C.Команда ученых Омского государственного технического университета предложила уникальную методику оценки выносливости конструкций из АМг6 при подобных нагрузках. По их словам, она позволяет всего за несколько дней проводить оценку изделий, рассчитанных на многолетнее использование."По разработанной нами методике можно определить число циклов температурного нагружения конструкции орбитального объекта в большом диапазоне отрицательных и положительных температур до момента появления трещин и его разгерметизации. Это позволит точно рассчитать срок жизни орбитального объекта", – рассказал доцент кафедры машиноведения ОмГТУ Иван Лесняк.Как объяснили ученые, методика основана на использовании математической модели, которая позволяет прогнозировать выносливость сплава при длительных воздействиях на основе данных кратковременных знакопеременных температурных нагружений и стандартных механических испытаний."Существующие аналоги нашей методики предполагают многолетние эксперименты в условиях, максимально приближенных к реальным, а это очень трудоемко и требует значительных затрат энергии на нагрев и охлаждение конструкции. В рамках такого подхода испытания на выносливость материала АМг6, например для модулей МКС, должны были бы длиться около 20 лет", – добавил Лесняк.В перспективе, подчеркнул ученый, новую методику можно адаптировать и для других металлов. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить теоретико-экспериментальные исследования выносливости АМг6 и других сплавов с учетом различных параметров эксплуатации.Исследование выполнено в рамках стратегического проекта ОмГТУ "Безопасный космос" программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20220928/vyatgu-1819893912.html
https://ria.ru/20221201/volggtu-1835226610.html
https://ria.ru/20221128/volggtu-1834631205.html
россия
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874297156_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d1db08acd08c03758a12ef7bde9664e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, россия, омский государственный технический университет (омгту), омск
Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омск

В России создают новую методику оценки выносливости "космического" сплава

© Фото : пресс-служба ОмГТУУченый ОмГТУ устанавливает экспериментальный образец в зажимы перед испытаниями на растяжение
Ученый ОмГТУ устанавливает экспериментальный образец в зажимы перед испытаниями на растяжение - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уникальный способ оценки выносливости конструкций из популярного авиационно-космического сплава предложили ученые ОмГТУ. По их словам, новая методика позволит заменить многолетние дорогостоящие испытания простой процедурой длиной в несколько дней. Результаты опубликованы в журнале "Омский научный вестник".
АМг6 – алюминиево-магниевый деформируемый сплав с хорошей коррозионной стойкостью и пластичностью. Как объяснили специалисты, он широко используется в авиакосмической промышленности. Например, из него изготовлены корпусы модулей МКС и топливные баки ракет.
Сталелитейное производство - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
В России создали первую установку для высокоточного литья металлов
28 сентября 2022, 07:00
При эксплуатации орбитальных объектов и в некоторых других ситуациях возможно разрушение АМг6, причиной чего, как считают ученые, может быть постоянный перепад температур. Так, в 2020 году космонавты обнаружили несквозные трещины в некоторых модулях МКС, вызванные постоянным пребыванием в условиях суточных колебаний от -150 до +150 °C.
Команда ученых Омского государственного технического университета предложила уникальную методику оценки выносливости конструкций из АМг6 при подобных нагрузках. По их словам, она позволяет всего за несколько дней проводить оценку изделий, рассчитанных на многолетнее использование.
«
"По разработанной нами методике можно определить число циклов температурного нагружения конструкции орбитального объекта в большом диапазоне отрицательных и положительных температур до момента появления трещин и его разгерметизации. Это позволит точно рассчитать срок жизни орбитального объекта", – рассказал доцент кафедры машиноведения ОмГТУ Иван Лесняк.
© Фото : пресс-служба ОмГТУЭкспериментальный образец АМг6, установленный в зажимах перед испытаниями на растяжение
Экспериментальный образец АМг6, установленный в зажимах перед испытаниями на растяжение
Экспериментальный образец АМг6, установленный в зажимах перед испытаниями на растяжение
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУУченый ОмГТУ регулирует положение экспериментального образца в зажимах экспериментального стенда
Ученый ОмГТУ регулирует положение экспериментального образца в зажимах экспериментального стенда
Ученый ОмГТУ регулирует положение экспериментального образца в зажимах экспериментального стенда
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУУченый ОмГТУ определяет температуру экспериментального образца АМг6 с использованием пирометра
Ученый ОмГТУ определяет температуру экспериментального образца АМг6 с использованием пирометра
Ученый ОмГТУ определяет температуру экспериментального образца АМг6 с использованием пирометра
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУУченые ОмГТУ определяют размер экспериментального образца до нагружения
Ученые ОмГТУ определяют размер экспериментального образца до нагружения
Ученые ОмГТУ определяют размер экспериментального образца до нагружения
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
Экспериментальный образец АМг6, установленный в зажимах перед испытаниями на растяжение
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
Ученый ОмГТУ регулирует положение экспериментального образца в зажимах экспериментального стенда
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
Ученый ОмГТУ определяет температуру экспериментального образца АМг6 с использованием пирометра
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
Ученые ОмГТУ определяют размер экспериментального образца до нагружения
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
Как объяснили ученые, методика основана на использовании математической модели, которая позволяет прогнозировать выносливость сплава при длительных воздействиях на основе данных кратковременных знакопеременных температурных нагружений и стандартных механических испытаний.
"Существующие аналоги нашей методики предполагают многолетние эксперименты в условиях, максимально приближенных к реальным, а это очень трудоемко и требует значительных затрат энергии на нагрев и охлаждение конструкции. В рамках такого подхода испытания на выносливость материала АМг6, например для модулей МКС, должны были бы длиться около 20 лет", – добавил Лесняк.
Титановый сплав - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое
1 декабря 2022, 07:00
В перспективе, подчеркнул ученый, новую методику можно адаптировать и для других металлов. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить теоретико-экспериментальные исследования выносливости АМг6 и других сплавов с учетом различных параметров эксплуатации.
Исследование выполнено в рамках стратегического проекта ОмГТУ "Безопасный космос" программы "Приоритет-2030".
Участник XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Исключить вред воды. В России создали сверхэффективное защитное покрытие
28 ноября 2022, 03:00
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияОмский государственный технический университет (ОмГТУ)Омск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала