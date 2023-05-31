https://ria.ru/20230531/nastuplenie-1875353550.html

Рогов назвал заявление Грэма о наступлении ВСУ психологической операцией

Рогов назвал заявление Грэма о наступлении ВСУ психологической операцией - РИА Новости, 31.05.2023

Рогов назвал заявление Грэма о наступлении ВСУ психологической операцией

Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал частью информационно-психологической операции заявление американского... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:03

2023-05-31T16:03

2023-05-31T16:03

владимир рогов

линдси грэм

владимир зеленский

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал частью информационно-психологической операции заявление американского сенатора Линдси Грэма о скором контрнаступлении украинских войск. Американский сенатор Линдси Грэм, посетивший Киев на прошлой неделе, сообщил, что Владимир Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видно "довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались. "Это все составляющая информационно-психологической спецоперации, чтобы снизить нашу степень готовности и восприятия информации о рисках действий, усыпить бдительность и затем воспользоваться эффектом внезапности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинские войска могут начать контрнаступление в любой момент, поэтому нужно быть готовыми отразить агрессию противника, не оглядываясь на "различные информационные вбросы".

https://ria.ru/20230530/nastuplenie-1875056906.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир рогов, линдси грэм, владимир зеленский, безопасность