https://ria.ru/20230531/nastuplenie-1875353550.html
Рогов назвал заявление Грэма о наступлении ВСУ психологической операцией
Рогов назвал заявление Грэма о наступлении ВСУ психологической операцией - РИА Новости, 31.05.2023
Рогов назвал заявление Грэма о наступлении ВСУ психологической операцией
Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал частью информационно-психологической операции заявление американского... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:03
2023-05-31T16:03
2023-05-31T16:03
владимир рогов
линдси грэм
владимир зеленский
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал частью информационно-психологической операции заявление американского сенатора Линдси Грэма о скором контрнаступлении украинских войск. Американский сенатор Линдси Грэм, посетивший Киев на прошлой неделе, сообщил, что Владимир Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видно "довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались. "Это все составляющая информационно-психологической спецоперации, чтобы снизить нашу степень готовности и восприятия информации о рисках действий, усыпить бдительность и затем воспользоваться эффектом внезапности", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинские войска могут начать контрнаступление в любой момент, поэтому нужно быть готовыми отразить агрессию противника, не оглядываясь на "различные информационные вбросы".
https://ria.ru/20230530/nastuplenie-1875056906.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, линдси грэм, владимир зеленский, безопасность
Владимир Рогов, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Безопасность
Рогов назвал заявление Грэма о наступлении ВСУ психологической операцией
Рогов назвал заявление сенатора Грэма о контрнаступлении ВСУ психологической операцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал частью информационно-психологической операции заявление американского сенатора Линдси Грэма о скором контрнаступлении украинских войск.
Американский сенатор Линдси Грэм, посетивший Киев на прошлой неделе, сообщил, что Владимир Зеленский
предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видно "довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались.
"Это все составляющая информационно-психологической спецоперации, чтобы снизить нашу степень готовности и восприятия информации о рисках действий, усыпить бдительность и затем воспользоваться эффектом внезапности", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, украинские войска могут начать контрнаступление в любой момент, поэтому нужно быть готовыми отразить агрессию противника, не оглядываясь на "различные информационные вбросы".
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