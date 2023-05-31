https://ria.ru/20230531/nalog-1875319473.html
Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении
Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении - РИА Новости, 31.05.2023
Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении
Правительство вновь внесло в Госдуму законопроект о взимании НДФЛ с доходов россиян, покинувших территорию страны, но продолжающих работать на отечественные... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:16
2023-05-31T14:16
2023-05-31T17:03
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство вновь внесло в Госдуму законопроект о взимании НДФЛ с доходов россиян, покинувших территорию страны, но продолжающих работать на отечественные компании, следует из документа в электронной базе данных парламента.Согласно плану, правила для платящих НДФЛ по 13%-й ставке начнут действовать с 2024 года, для платящих 15% - с 2025 года.Чтобы платить налог, получателем средств должен быть российский резидент, которому или перечисляют сумму на счет в российском банке или деньги поступают от российских организаций и ИП.Резидентство утрачивается, когда гражданин находится за границей России более чем 183 дня за год.
https://ria.ru/20230425/nalog-1867601096.html
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении
Правительство снова внесло в Госдуму проект о налогообложении покинувших страну россиян