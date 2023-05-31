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Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении - РИА Новости, 31.05.2023
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14:16 31.05.2023 (обновлено: 17:03 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/nalog-1875319473.html
Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении
Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении - РИА Новости, 31.05.2023
Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении
Правительство вновь внесло в Госдуму законопроект о взимании НДФЛ с доходов россиян, покинувших территорию страны, но продолжающих работать на отечественные... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:16
2023-05-31T17:03
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство вновь внесло в Госдуму законопроект о взимании НДФЛ с доходов россиян, покинувших территорию страны, но продолжающих работать на отечественные компании, следует из документа в электронной базе данных парламента.Согласно плану, правила для платящих НДФЛ по 13%-й ставке начнут действовать с 2024 года, для платящих 15% - с 2025 года.Чтобы платить налог, получателем средств должен быть российский резидент, которому или перечисляют сумму на счет в российском банке или деньги поступают от российских организаций и ИП.Резидентство утрачивается, когда гражданин находится за границей России более чем 183 дня за год.
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении

Правительство снова внесло в Госдуму проект о налогообложении покинувших страну россиян

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство вновь внесло в Госдуму законопроект о взимании НДФЛ с доходов россиян, покинувших территорию страны, но продолжающих работать на отечественные компании, следует из документа в электронной базе данных парламента.
Согласно плану, правила для платящих НДФЛ по 13%-й ставке начнут действовать с 2024 года, для платящих 15% - с 2025 года.
Чтобы платить налог, получателем средств должен быть российский резидент, которому или перечисляют сумму на счет в российском банке или деньги поступают от российских организаций и ИП.
Резидентство утрачивается, когда гражданин находится за границей России более чем 183 дня за год.
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