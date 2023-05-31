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МСП Банк помог пермскому производителю станков в исполнении госконтракта - РИА Новости, 31.05.2023
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10:30 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/msp_bank-1875246101.html
МСП Банк помог пермскому производителю станков в исполнении госконтракта
МСП Банк помог пермскому производителю станков в исполнении госконтракта - РИА Новости, 31.05.2023
МСП Банк помог пермскому производителю станков в исполнении госконтракта
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил "Пермскому заводу металлообрабатывающих центров" льготное финансирование для исполнения госконтракта,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:30
2023-05-31T10:30
мсп банк
корпорация мсп
андрей белоусов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил "Пермскому заводу металлообрабатывающих центров" льготное финансирование для исполнения госконтракта, сообщает пресс-служба банка.Банк открыл для предприятия кредитную линию в размере более 400 миллионов рублей в рамках продукта "Гарантия исполнения контракта". Цель кредитования – исполнение контракта на поставку токарных обрабатывающих центров серии "Протон" в рамках модернизации производства на предприятии авиационной отрасли."К подрядчикам, реализующим госконтракты, предъявляются наиболее высокие требования. И, безусловно, для их максимально оперативного и эффективного выполнения целесообразно задействовать дополнительные финансовые гарантии. Благодаря им, например, можно привлекать в проект дополнительные ресурсы", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.Созданное в 2014 году "СТП "Пермский завод металлообрабатывающих центров" изготавливает высокоточные металлообрабатывающие центры с ЧПУ. Они используются в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), нефтегазовом секторе, машиностроении, авиационной отрасли и т.д. После начала специальной военной операции в деятельности компании произошли изменения, требующие кратного увеличения производства. С сентября 2022 года завод включен в перечень организаций ОПК."Станкостроительная отрасль является ключевой для развития нашей страны. Она обеспечивает экономическую безопасность и технологический суверенитет. В новых реалиях производителям высокотехнологичного оборудования требуется удовлетворить повышенный спрос, причем в кратчайшие сроки. Нужно расти и рост необходимо в геометрической прогрессии, требуются кадры, ресурсы. Сотрудничество с банками решает задачу привлечения средств", – сказал председатель совета директоров предприятия Иван Аверьянов.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230524/tver-1873891353.html
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мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов
МСП Банк, Корпорация МСП, Андрей Белоусов

МСП Банк помог пермскому производителю станков в исполнении госконтракта

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил "Пермскому заводу металлообрабатывающих центров" льготное финансирование для исполнения госконтракта, сообщает пресс-служба банка.
Банк открыл для предприятия кредитную линию в размере более 400 миллионов рублей в рамках продукта "Гарантия исполнения контракта". Цель кредитования – исполнение контракта на поставку токарных обрабатывающих центров серии "Протон" в рамках модернизации производства на предприятии авиационной отрасли.
Логотип корпорации МСП
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"К подрядчикам, реализующим госконтракты, предъявляются наиболее высокие требования. И, безусловно, для их максимально оперативного и эффективного выполнения целесообразно задействовать дополнительные финансовые гарантии. Благодаря им, например, можно привлекать в проект дополнительные ресурсы", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.
Созданное в 2014 году "СТП "Пермский завод металлообрабатывающих центров" изготавливает высокоточные металлообрабатывающие центры с ЧПУ. Они используются в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), нефтегазовом секторе, машиностроении, авиационной отрасли и т.д. После начала специальной военной операции в деятельности компании произошли изменения, требующие кратного увеличения производства. С сентября 2022 года завод включен в перечень организаций ОПК.
«
"Станкостроительная отрасль является ключевой для развития нашей страны. Она обеспечивает экономическую безопасность и технологический суверенитет. В новых реалиях производителям высокотехнологичного оборудования требуется удовлетворить повышенный спрос, причем в кратчайшие сроки. Нужно расти и рост необходимо в геометрической прогрессии, требуются кадры, ресурсы. Сотрудничество с банками решает задачу привлечения средств", – сказал председатель совета директоров предприятия Иван Аверьянов.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
 
МСП БанкКорпорация МСПАндрей Белоусов
 
 
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