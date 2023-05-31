https://ria.ru/20230531/mozambik-1875317347.html

Лавров заявил о скором прибытии в Мозамбик гуманитарной помощи из России

Лавров заявил о скором прибытии в Мозамбик гуманитарной помощи из России - РИА Новости, 31.05.2023

Лавров заявил о скором прибытии в Мозамбик гуманитарной помощи из России

Очередная партия российской гуманитарной помощи на днях будет доставлена в один из портов Мозамбика, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:05

2023-05-31T14:05

2023-05-31T14:05

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сергей лавров

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юар

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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Очередная партия российской гуманитарной помощи на днях будет доставлена в один из портов Мозамбика, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Россия традиционно оказывает гуманитарное содействие Мозамбику. Прежде всего, поставками продовольствия через Всемирную продовольственную программу. Очередная партия гуманитарной помощи прибудет буквально на днях в один из портов Мозамбика", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам визита в Мозамбик. Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. После этого он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС. Мозамбик находится на юго-востоке Африки, граничит с Танзанией, Малави, Замбией, Зимбабве, Свазилендом и ЮАР. Лавров уже дважды посещал республику до этого - в феврале 2013 года и марте 2018 года. Последние официальные переговоры глав МИД РФ и Мозамбика были ровно пять лет назад, в мае 2018 года в Москве. Это уже четвертый по счету визит главы российского дипведомства на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.

https://ria.ru/20230531/pmef-1875309004.html

мозамбик

россия

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мозамбик, сергей лавров, россия, юар