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Лавров заявил о скором прибытии в Мозамбик гуманитарной помощи из России - РИА Новости, 31.05.2023
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14:05 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/mozambik-1875317347.html
Лавров заявил о скором прибытии в Мозамбик гуманитарной помощи из России
Лавров заявил о скором прибытии в Мозамбик гуманитарной помощи из России - РИА Новости, 31.05.2023
Лавров заявил о скором прибытии в Мозамбик гуманитарной помощи из России
Очередная партия российской гуманитарной помощи на днях будет доставлена в один из портов Мозамбика, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:05
2023-05-31T14:05
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мозамбик
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Очередная партия российской гуманитарной помощи на днях будет доставлена в один из портов Мозамбика, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Россия традиционно оказывает гуманитарное содействие Мозамбику. Прежде всего, поставками продовольствия через Всемирную продовольственную программу. Очередная партия гуманитарной помощи прибудет буквально на днях в один из портов Мозамбика", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам визита в Мозамбик. Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. После этого он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС. Мозамбик находится на юго-востоке Африки, граничит с Танзанией, Малави, Замбией, Зимбабве, Свазилендом и ЮАР. Лавров уже дважды посещал республику до этого - в феврале 2013 года и марте 2018 года. Последние официальные переговоры глав МИД РФ и Мозамбика были ровно пять лет назад, в мае 2018 года в Москве. Это уже четвертый по счету визит главы российского дипведомства на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
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в мире, мозамбик, сергей лавров, россия, юар
В мире, Мозамбик, Сергей Лавров, Россия, ЮАР
Лавров заявил о скором прибытии в Мозамбик гуманитарной помощи из России

Лавров: прибытие продовольственной помощи из России в Мозамбик ожидается на днях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи в Мапуту.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи в Мапуту. - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи в Мапуту.
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Очередная партия российской гуманитарной помощи на днях будет доставлена в один из портов Мозамбика, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Россия традиционно оказывает гуманитарное содействие Мозамбику. Прежде всего, поставками продовольствия через Всемирную продовольственную программу. Очередная партия гуманитарной помощи прибудет буквально на днях в один из портов Мозамбика", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам визита в Мозамбик.
Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. После этого он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.
Мозамбик находится на юго-востоке Африки, граничит с Танзанией, Малави, Замбией, Зимбабве, Свазилендом и ЮАР. Лавров уже дважды посещал республику до этого - в феврале 2013 года и марте 2018 года. Последние официальные переговоры глав МИД РФ и Мозамбика были ровно пять лет назад, в мае 2018 года в Москве. Это уже четвертый по счету визит главы российского дипведомства на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
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