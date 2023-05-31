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На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста - РИА Новости, 31.05.2023
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11:52 31.05.2023 (обновлено: 11:59 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/most-1875276604.html
На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста
На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста - РИА Новости, 31.05.2023
На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста
Режим ЧС введён на участке дороги в Красноармейском районе Краснодарского края, где произошла осадка подпор моста, движение закрыто, на ремонт объекта уйдёт... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:52
2023-05-31T11:59
происшествия
красноармейский район
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Режим ЧС введён на участке дороги в Красноармейском районе Краснодарского края, где произошла осадка подпор моста, движение закрыто, на ремонт объекта уйдёт около полугода, сообщили в оперативном штабе региона. По данным краевой Госавтоинспекции, две недели назад на участке Полтавская – Чебургольская – Гривенская (11 километров 834 метра) в Красноармейском районе было ограничено движение из-за аварийного состояния моста. В период ремонтных работ объехать объект можно по автодороге "подъезд к станице Полтавской". "Произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС", - говорится в сообщении. В настоящее время движение по мосту закрыто. На ремонт объекта, по предварительным оценкам, потребуется около полугода.
https://ria.ru/20230531/tribuna-1875233454.html
https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html
красноармейский район
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происшествия, красноармейский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Красноармейский район, Краснодарский край, Россия
На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста

В Красноармейском районе Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации на месте обрушения моста

© Фото : МЧС КубаниПаводковая ситуация в Краснодарском крае
Паводковая ситуация в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : МЧС Кубани
Паводковая ситуация в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Режим ЧС введён на участке дороги в Красноармейском районе Краснодарского края, где произошла осадка подпор моста, движение закрыто, на ремонт объекта уйдёт около полугода, сообщили в оперативном штабе региона.
По данным краевой Госавтоинспекции, две недели назад на участке Полтавская – Чебургольская – Гривенская (11 километров 834 метра) в Красноармейском районе было ограничено движение из-за аварийного состояния моста. В период ремонтных работ объехать объект можно по автодороге "подъезд к станице Полтавской".
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"Произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение по мосту закрыто. На ремонт объекта, по предварительным оценкам, потребуется около полугода.
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