https://ria.ru/20230531/most-1875276604.html
На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста
На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста - РИА Новости, 31.05.2023
На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста
Режим ЧС введён на участке дороги в Красноармейском районе Краснодарского края, где произошла осадка подпор моста, движение закрыто, на ремонт объекта уйдёт... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:52
2023-05-31T11:52
2023-05-31T11:59
происшествия
красноармейский район
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Режим ЧС введён на участке дороги в Красноармейском районе Краснодарского края, где произошла осадка подпор моста, движение закрыто, на ремонт объекта уйдёт около полугода, сообщили в оперативном штабе региона. По данным краевой Госавтоинспекции, две недели назад на участке Полтавская – Чебургольская – Гривенская (11 километров 834 метра) в Красноармейском районе было ограничено движение из-за аварийного состояния моста. В период ремонтных работ объехать объект можно по автодороге "подъезд к станице Полтавской". "Произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС", - говорится в сообщении. В настоящее время движение по мосту закрыто. На ремонт объекта, по предварительным оценкам, потребуется около полугода.
https://ria.ru/20230531/tribuna-1875233454.html
https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html
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РИА Новости
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происшествия, красноармейский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Красноармейский район, Краснодарский край, Россия
На Кубани ввели режим ЧС на месте обрушения моста
В Красноармейском районе Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации на месте обрушения моста
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Режим ЧС введён на участке дороги в Красноармейском районе Краснодарского края, где произошла осадка подпор моста, движение закрыто, на ремонт объекта уйдёт около полугода, сообщили в оперативном штабе региона.
По данным краевой Госавтоинспекции, две недели назад на участке Полтавская – Чебургольская – Гривенская (11 километров 834 метра) в Красноармейском районе было ограничено движение из-за аварийного состояния моста. В период ремонтных работ объехать объект можно по автодороге "подъезд к станице Полтавской".
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"Произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение по мосту закрыто. На ремонт объекта, по предварительным оценкам, потребуется около полугода.
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