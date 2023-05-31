https://ria.ru/20230531/mongoliya-1875328673.html

Оверчук рассказал о сложностях в отношениях ЕАЭС и Монголии

Оверчук рассказал о сложностях в отношениях ЕАЭС и Монголии - РИА Новости, 31.05.2023

Оверчук рассказал о сложностях в отношениях ЕАЭС и Монголии

Монголия обеспокоена своим торговым дисбалансом со странами ЕАЭС, но Россия настроена на развитие связей с этой страной, диалог идет, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:48

2023-05-31T14:48

2023-05-31T14:48

экономика

монголия

россия

китай

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

алексей оверчук

госдума рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Монголия обеспокоена своим торговым дисбалансом со странами ЕАЭС, но Россия настроена на развитие связей с этой страной, диалог идет, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Нам было удивительно, когда в ходе заседания межправкомиссии в прошлом году монголы заявили, что они выходят из переговорного процесса с Евразийской экономической комиссии. Это было очень странно слышать", - заявил Оверчук, выступая в Госдуме РФ. По его словам, после разбирательства "оказалось, что на самом деле монголы хотели привлечь внимание к тем проблемам, которые есть в наших отношениях". "Они объективно есть, потому что у Монголии есть два торговых дисбаланса", - рассказал российский вице-премьер. В частности, Монголию беспокоит, что на долю Китая приходится 90% ее внешнеторгового оборота. Во-вторых, по оценке Оверчука, Монголию беспокоит дисбаланс в торговле с Россией и странами ЕАЭС. "Примерно 2,7 миллиарда долларов наш экспорт туда, и где-то 60 миллионов долларов – их импорт к нам. Это колоссальный дисбаланс. Его нужно исправлять. Собственно, на это монголы и обращают внимание", - рассказал Оверчук. По его словам, эта проблема, в частности, обсуждалась в апреле в ходе визита в Москву вице-премьера Монголии. "Монголы хотят продвигать на наши рынки кашемир, шерсть, мясо. По мясу мы обозначили проблемы, связанные с прививками животных. Мы готовы здесь Монголии помогать… Мы очень хорошо настроены на развитие связей с Монголией", - добавил Оверчук.

https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815168116.html

https://ria.ru/20230130/mongoliya-1848296828.html

монголия

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, монголия, россия, китай, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, алексей оверчук, госдума рф