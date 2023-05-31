https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875258246.html

В Кишиневе призвали США обратить внимание на беззакония властей Молдавии

В Кишиневе призвали США обратить внимание на беззакония властей Молдавии - РИА Новости, 31.05.2023

В Кишиневе призвали США обратить внимание на беззакония властей Молдавии

Группа гражданских активистов пикетирует в среду здание посольства США в Кишиневе, призывая Запад отказаться от сотрудничества с действующими властями Молдавии, РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:54

2023-05-31T10:54

2023-05-31T10:54

в мире

молдавия

кишинев

сша

майя санду

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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Группа гражданских активистов пикетирует в среду здание посольства США в Кишиневе, призывая Запад отказаться от сотрудничества с действующими властями Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. На пикете звучат призывы считаться с мнением жителей Молдавии. Манифестанты стремятся привлечь внимание посольства США к "беззакониям, которые творят правящая партия "Действие и солидарность" и руководство страны". Также участники акции выступают за проведение референдума, на котором жители Молдавии смогут высказаться по вопросу ее геополитического вектора. "Правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" - это диктатура. Никакую евроинтеграцию она не проводит, это обман, выкачивание денег и коррупция. Призываем западные страны не сотрудничать с коррумпированным режимом Майи Санду. Мы свободные люди, у нас есть право на голос, мы имеем право на референдум, люди сами должны сделать выбор", - заявил в ходе стихийного митинга председатель движения "Гайдуки" Адриан Доминтюк. Он отметил, что протестные акции пройдут и перед зданиями других посольств. Активист выразил мнение, что центральные власти имитируют процесс евроинтеграции, преследуя цель личного обогащения. Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества, в котором примут участие представители около 50 стран. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Макрон. Власти Молдавии объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и полигон, на котором проводятся учения национальной армии. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре прошлого года в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившей за создание 35 рабочих групп для изменения местного законодательства в соответствии с европейскими стандартами.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

молдавия

кишинев

сша

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в мире, молдавия, кишинев, сша, майя санду