https://ria.ru/20230531/medvedev-1875341103.html
Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом
Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом - РИА Новости, 31.05.2023
Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом
Сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству, заявил в среду... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:30
2023-05-31T15:30
2023-05-31T15:30
единая россия
дмитрий медведев
оон
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству, заявил в среду председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остается одной из самых острых, может быть вполне современных проблем текущей политической жизни... Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству", - сказал он на заседании международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма". Медведев добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы мир был более справедливым. "Его справедливым назвать сейчас, к сожалению, нельзя. Наша задача - защитить священное право людей самостоятельно определять свой путь развития в каждой конкретной стране с безусловным соблюдением общепринятых норм международного права и с опорой на Устав ООН", - отметил он.
https://ria.ru/20230531/medvedev-1875229754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, дмитрий медведев, оон, в мире
Единая Россия, Дмитрий Медведев, ООН, В мире
Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом
Медведев: сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству, заявил в среду председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остается одной из самых острых, может быть вполне современных проблем текущей политической жизни... Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству", - сказал он на заседании международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".
Медведев добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы мир был более справедливым. "Его справедливым назвать сейчас, к сожалению, нельзя. Наша задача - защитить священное право людей самостоятельно определять свой путь развития в каждой конкретной стране с безусловным соблюдением общепринятых норм международного права и с опорой на Устав ООН", - отметил он.
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