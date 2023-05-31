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Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом - РИА Новости, 31.05.2023
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15:30 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/medvedev-1875341103.html
Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом
Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом - РИА Новости, 31.05.2023
Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом
Сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству, заявил в среду... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:30
2023-05-31T15:30
единая россия
дмитрий медведев
оон
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству, заявил в среду председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остается одной из самых острых, может быть вполне современных проблем текущей политической жизни... Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству", - сказал он на заседании международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма". Медведев добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы мир был более справедливым. "Его справедливым назвать сейчас, к сожалению, нельзя. Наша задача - защитить священное право людей самостоятельно определять свой путь развития в каждой конкретной стране с безусловным соблюдением общепринятых норм международного права и с опорой на Устав ООН", - отметил он.
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единая россия, дмитрий медведев, оон, в мире
Единая Россия, Дмитрий Медведев, ООН, В мире
Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом

Медведев: сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству, заявил в среду председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остается одной из самых острых, может быть вполне современных проблем текущей политической жизни... Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству", - сказал он на заседании международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".
Медведев добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы мир был более справедливым. "Его справедливым назвать сейчас, к сожалению, нельзя. Наша задача - защитить священное право людей самостоятельно определять свой путь развития в каждой конкретной стране с безусловным соблюдением общепринятых норм международного права и с опорой на Устав ООН", - отметил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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