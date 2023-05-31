https://ria.ru/20230531/medvedev-1875341103.html

Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом

Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом - РИА Новости, 31.05.2023

Медведев призвал оставить неоколониальные практики в прошлом

Сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству, заявил в среду... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:30

2023-05-31T15:30

2023-05-31T15:30

единая россия

дмитрий медведев

оон

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сохраняющиеся неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству, заявил в среду председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остается одной из самых острых, может быть вполне современных проблем текущей политической жизни... Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить свое место многополярному мироустройству", - сказал он на заседании международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма". Медведев добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы мир был более справедливым. "Его справедливым назвать сейчас, к сожалению, нельзя. Наша задача - защитить священное право людей самостоятельно определять свой путь развития в каждой конкретной стране с безусловным соблюдением общепринятых норм международного права и с опорой на Устав ООН", - отметил он.

https://ria.ru/20230531/medvedev-1875229754.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

единая россия, дмитрий медведев, оон, в мире