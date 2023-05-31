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В Кремле не стали комментировать слова Медведева о британских чиновниках
В Кремле не стали комментировать слова Медведева о британских чиновниках - РИА Новости, 31.05.2023
В Кремле не стали комментировать слова Медведева о британских чиновниках
В Кремле не комментируют слова замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева про "законную цель" России в лице любых должностных лиц Великобритании, заявил... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:04
2023-05-31T13:04
2023-05-31T13:04
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великобритания
дмитрий медведев
джеймс клеверли
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Кремле не комментируют слова замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева про "законную цель" России в лице любых должностных лиц Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Медведев, комментируя слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли про право Украины "проецировать силу" за пределы своих границ, написал в своем Twitter, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная цель, поскольку страна де-факто ведет войну с РФ. "Я оставляю это без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поддерживают ли в Кремле точку зрения Медведева.
https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html
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россия, великобритания, дмитрий медведев, джеймс клеверли
Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Джеймс Клеверли
В Кремле не стали комментировать слова Медведева о британских чиновниках
Песков не стал комментировать слова Медведева о законной цели в лице британских чиновников