Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 31.05.2023 (обновлено: 12:58 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/medvedev-1875229754.html
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России - РИА Новости, 31.05.2023
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России
Любой из британских чиновников может рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:54
2023-05-31T12:58
россия
великобритания
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Любой из британских чиновников может рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter.Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который, комментируя атаку беспилотников на Москву, выразил уверенность в том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ."Бестолковые чиновники Британии, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", — написал Медведев.Зампред Совбеза напомнил, что Британия выступает как союзник Киева, оказывая ему помощь в виде поставок оружия и направляя инструкторов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. "В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", — заключил он.Накануне утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей и повредили фасады нескольких жилых домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html
https://ria.ru/20230530/drony-1875152231.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, дмитрий медведев
Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России

Зампред Совбеза Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для ВС России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Любой из британских чиновников может рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter.
Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который, комментируя атаку беспилотников на Москву, выразил уверенность в том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.
"Бестолковые чиновники Британии, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", — написал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских
28 мая, 14:13
Зампред Совбеза напомнил, что Британия выступает как союзник Киева, оказывая ему помощь в виде поставок оружия и направляя инструкторов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну.
"В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", — заключил он.
Накануне утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей и повредили фасады нескольких жилых домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Глава МИД Британии прокомментировал атаки украинских дронов на Россию
30 мая, 18:01
 
РоссияВеликобританияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала