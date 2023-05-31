https://ria.ru/20230531/medvedev-1875229754.html
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России - РИА Новости, 31.05.2023
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России
Любой из британских чиновников может рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:54
2023-05-31T08:54
2023-05-31T12:58
россия
великобритания
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Любой из британских чиновников может рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter.Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который, комментируя атаку беспилотников на Москву, выразил уверенность в том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ."Бестолковые чиновники Британии, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", — написал Медведев.Зампред Совбеза напомнил, что Британия выступает как союзник Киева, оказывая ему помощь в виде поставок оружия и направляя инструкторов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. "В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", — заключил он.Накануне утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей и повредили фасады нескольких жилых домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, дмитрий медведев
Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России
Зампред Совбеза Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для ВС России
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Любой из британских чиновников может рассматриваться как законная военная цель, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter
.
Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который, комментируя атаку беспилотников на Москву, выразил уверенность в том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.
"Бестолковые чиновники Британии, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", — написал Медведев.
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Зампред Совбеза напомнил, что Британия выступает как союзник Киева, оказывая ему помощь в виде поставок оружия и направляя инструкторов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну.
"В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", — заключил он.
Накануне утром Украина
попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве. По данным Минобороны, для этого использовали восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них в Подмосковье
сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С
", еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Эти аппараты отклонились от назначенных целей и повредили фасады нескольких жилых домов. Следственный комитет
возбудил уголовное дело о теракте.
Глава МИД Британии прокомментировал атаки украинских дронов на Россию